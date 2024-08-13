ബുദ്ധദേബ് ഭട്ടാചാര്യയുടെ മൃതശരീരം ഇന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠനത്തിനായി കൈമാറും

Aug 13, 2024
അന്തരിച്ച ബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവുമായിരുന്ന ബുദ്ധദേബ് ഭട്ടാചാര്യയുടെ മൃതശരീരം ഇന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തിനായി കൈമാറും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3.30ഓടെ വിലാപയാത്രയായി എൻആർഎസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനം. 

ബുദ്ധദേബിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് മൃതശരീരം വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തിനായി നൽകുന്നത്. രാവിലെ 10.30ന് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതശരീരം തുടർന്ന് കൊൽക്കത്തയിലെ സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കും. വൈകുന്നേരം 3.30 വരെയാണ് ഇവിടെ പൊതുദർശനം

വാർധക്യസഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കൊൽക്കത്തയിലെ വസതിയിൽ ഇന്നലെയാണ് ബുദ്ധദേബ് അന്തരിച്ചത്. 2000 മുതൽ 2011 വരെ ബംഗാളിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
 

