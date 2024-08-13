മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസിൽ മനീഷ് സിസോദിയക്ക് ജാമ്യം; പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം

By adminAug 13, 2024, 19:50 IST
മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസിൽ മനീഷ് സിസോദിയക്ക് ജാമ്യം; പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം

മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസിൽ ഡൽഹി മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയക്ക് ജാമ്യം. ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മനീഷ് സിസോദിയക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത്. ജാമ്യത്തുകയായി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവെക്കണമെന്നും പാസ്‌പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദേസിച്ചു

വിചാരരണ തുടങ്ങാത്തതിന്റെ പേരിൽ ദീർഘകാലം ഒരാളെ ജയിലിൽ ഇടാനാകില്ലെന്നും അത് മൗലിക അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന ഇഡിയുടെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളുകയും ചെയ്തു.

സിബിഐയും ഇഡിയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലായിരുന്നു മനീഷ് സിസോദിയയുടെ അറസ്റ്റ്. 2023 ഫെബ്രുവരി 26ന് സിബിഐ മനീഷ് സിസോദിയയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നാലെ മാർച്ച് 9ന് ഇ ഡിയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
 

Tags

Share this story

Featured

You may like