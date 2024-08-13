മനീഷ് സിസോദിയ വീണ്ടും ഡൽഹി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക്; തീരുമാനം ഉടനുണ്ടാകും
ഡൽഹി മദ്യനയക്കേസിൽ 17 മാസത്തിന് ശേഷം ജാമ്യം ലഭിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ വീണ്ടും മന്ത്രിസഭയിലേക്ക്. മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം ഡൽഹിയിൽ പരമാവധി ഏഴ് മന്ത്രിമാരെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഭരണഘടന പ്രകാരം മന്ത്രിസഭയുടെ വലുപ്പം നിയമസഭ അംഗങ്ങളുടെ 10 ശതമാനത്തിൽ കവിയാൻ പാടില്ല. 70 അംഗങ്ങളാണ് ഡൽഹി നിയമസഭയിൽ ഉള്ളത്
ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കെജ്രിവാളുമായി ആലോചിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് മനീഷ് സിസോദിയയുടെ നീക്കം. 2023 ഫെബ്രുവരി 26നാണ് സിസോദിയയെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം സിസോദിയ രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു
എക്സൈസ്, ധനകാര്യം, പൊതുമരാമത്ത്, ആരോഗ്യം അടക്കം 18 സുപ്രധാന വകുപ്പുകളാണ് സിസോദിയ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. കെജ്രിവാൾ ജയിലിലായതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായ എഎപി സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിസോദിയയുടെ മടങ്ങി വരവ് പുതിയ ഊർജം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.