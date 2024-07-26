മിക്കയിടത്തും വെള്ളക്കെട്ട്, മുംബൈയിലടക്കം സ്‌കൂളുകൾക്ക് അവധി

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. റോഡുകളിലെല്ലാം വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു. പൂനെ, മുംബൈ, പാൽഘർ, താനെ, റായ്ഗഢ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. താനെയിലെയും റായ്ഗഢിലെയും പാൽഘറിലെയും നവി മുംബൈയിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധിയാണ്

ജനങ്ങൾ അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നാണ് ഭരണകൂടം നൽകിയ അറിയിപ്പ്. മുംബൈയിൽ മാത്രം 160ഓളം പേരെ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു. മെയ് 15 മുതൽ തുടരുന്ന മഴക്കെടുതിയിൽ 94 പേർ മരിച്ചു


 


