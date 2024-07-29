രാജ്യത്തെ മോദിയും സംഘവും ചക്രവ്യൂഹത്തിലാക്കി; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി
ബജറ്റ് ചർച്ചയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. അഭിമന്യുവിനെ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ കുരുക്കിയ പോലെയാണ് മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയെ കുരുക്കുന്നതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ കർണനും ദ്രോണരും അശ്വഥാത്മാവും ശകുനിയും ചേർന്ന ആറംഗ സംഘമാണ് അഭിമന്യുവിനെ വധിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ ചക്രവ്യൂഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് മോദിയും അമിത് ഷായും മോഹൻ ഭാഗവതും അംബാനിയും അദാനിയും അജിത് ഡോവലുമാണെന്ന് രാഹുൽ പറഞ്ഞു
സഭയിൽ ഇല്ലാത്തവരുടെ പേര് രാഹുൽ ഗാന്ധി പരാമർശിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ലോക്സഭയിൽ ബിജെപി അംഗങ്ങൾ ബഹളം വെച്ചു. ഇതോടെ വിഷയത്തിൽ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള ഇടപെട്ടു. സഭയിൽ ഇല്ലാത്തവരുടെ പേര് പരാമർശക്കരുതെന്ന് രാഹുലിന് സ്പീക്കർ താക്കീത് നൽകി.
ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളെയും നിശബ്ദരാക്കിയെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. ബിജെപി സർക്കാർ രാജ്യത്ത് ഭയം പടർത്തുകയാണ്. കർഷകർ, തൊഴിലാളികൾ, യുവജനങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും ബിജെപി ഭയപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി തുറന്നടിച്ചു.
