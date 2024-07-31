രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ മയക്കുമരുന്ന് പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് കങ്കണ

By News DeskJul 31, 2024, 12:43 IST
രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെന്റിൽ നിരന്തരം അസംബന്ധ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുകയാണെന്ന് ബിജെപി എംപിയും നടിയുമായ കങ്കണ റണാവത്ത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ മയക്കുമരുന്ന് പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗമാണ് കങ്കണയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്

രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭരണഘടനയെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രായമോ ലിംഗഭേദമോ ജാതിയോ നോക്കിയല്ല. നാളെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയും ചർമത്തിന്റെ നിറം നോക്കിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന്. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു അന്തസ്സുമില്ല

പാർലമെന്റിലെത്തുന്ന രീതിയും യുക്തിരഹിതമായ സംസാരരീതിയും നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ മദ്യപിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്നോ ഉപയോഗിച്ചാകും അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ എത്തുന്നതെന്നും കങ്കണ പറഞ്ഞു
 


