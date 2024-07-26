ലോക്‌സഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി കോൺഗ്രസ്

By News DeskJul 26, 2024, 10:54 IST
സെൻസസ് നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോക്‌സഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ്. കോൺഗ്രസ് ലോക്‌സഭാ ഉപനേതാവ് ഗൗരവ് ഗോഗോയാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. നടപടിക്രമങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ച് ലോകസ്ഭ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം

ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി പ്രശ്‌നം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും അടിയനത്ര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് എംപി മനീഷ് തിവാരിയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയത്.
 


