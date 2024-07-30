വയനാട്ടിലെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോക്‌സഭയിൽ ബഹളം

By News DeskJul 30, 2024, 13:01 IST
വയനാട്ടിലെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോക്‌സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. എന്നാൽ ശൂന്യവേളയിൽ വിഷയം പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് സ്പീക്കർ അറിയിച്ചത്. വിഷയത്തിൽ ഹൈബി ഈഡൻ ലോക്‌സഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി. രക്ഷാപ്രവർത്തനം എത്രയും വേഗത്തിൽ നടത്തണമെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു

ഉരുൾപൊട്ടലിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദുഃഖം അറിയിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എല്ലാ സഹായവും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു

അതേസമയം ഉരുൾപൊട്ടലിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുകയാണ്. ഇതിനോടകം 60 പേർ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. മുണ്ടക്കൈ, അട്ടമല, ചൂരൽമല എന്നിവിടങ്ങളിലാമ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയും നാല് മണിയോടെയുമായി ഉരുൾപൊട്ടലുകളുണ്ടായത്.
 


