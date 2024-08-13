ഷിരൂരിൽ അർജുനായി തെരച്ചിൽ തുടങ്ങി; ഗംഗാവലി പുഴയിലിറങ്ങി ഈശ്വർ മാൽപെ

By adminAug 13, 2024, 17:20 IST
ഷിരൂരിൽ അർജുനായി തെരച്ചിൽ തുടങ്ങി; ഗംഗാവലി പുഴയിലിറങ്ങി ഈശ്വർ മാൽപെ

ഷിരൂരിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ ലോറി ഡ്രൈവർ അർജുന് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. ഗംഗാവലി പുഴയിൽ അടിയൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധനായ ഈശ്വർ മാൽപെയാണ് തെരച്ചിലിന് ഇറങ്ങിയത്. ഇന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം തെരച്ചിൽ നടത്തും

കാർവാർ എംഎൽഎ സതീഷ് കൃഷ്ണയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഈശ്വർ മാൽപെ തെരച്ചിലിന് ഇറങ്ങിയത്. നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തെരച്ചിൽ വീണ്ടും ആരംഭിക്കും. നേരത്തെ നാവികസേന ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയോടെ തെരച്ചിൽ നടത്തുമെന്നായിരുന്നു വിവരം. എന്നാൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല

നാവികസേനക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അനുമതി നൽകാത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് എംഎൽഎയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഈശ്വർ മാൽപെ ഗംഗാവലി പുഴയിൽ ഇറങ്ങിയത്. മൂന്ന് ദിവസം തെരച്ചിൽ തുടരാനാണ് തീരുമാനം
 

