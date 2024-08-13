ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് കെജ്രിവാൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു

ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് കെജ്രിവാൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു

മദ്യനയക്കേസിൽ സിബിഐ അറസ്റ്റ് റദ്ദാക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. മദ്യനയ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണ കേസിൽ ഇ ഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ ജൂൺ 26നാണ് കെജ്രിവാളിനെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതത്

ഇ ഡി കേസിൽ ജൂൺ 12ന് സുപ്രിം കോടതി കെജ്രിവാളിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സിബിഐ കേസിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെജ്രിവാൾ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ ഹർജി കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു

സിബിഐക്ക് കെജ്രിവാളിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ തെളിവുകളില്ലെന്നും ജയിലിൽ കഴിയുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സിബിഐ അറസ്റ്റ് എന്നുമായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ കെജ്രിവാളിന്റെ വാദം.
 

