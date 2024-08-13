2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ കൊന്ന് യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യശ്രമം; ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ഭർത്താവും
Aug 13, 2024, 15:44 IST
യുപിയിൽ ഭർത്താവുമായി വഴക്കിട്ടതിനെ തുടർന്ന് യുവതി രണ്ടുവയസുള്ള മകനെ വെട്ടിക്കൊന്നു. യുപി ജൗൻപൂരിലെ ജെധ്പുര ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. കുട്ടി സംഭവ സ്ഥലത്തുവച്ചു തന്നെ മരിച്ചു.
കുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ യുവതി കഴുത്തു മുറിച്ച് ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതു കണ്ട ഭർത്താവും കത്തികൊണ്ട് സ്വയം പരിക്കേൽപ്പിച്ചു.
പരിക്കേറ്റ ദമ്പതികളെ വാരണാസി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇരുവരുടേയും ആരോഗ്യ നില തൃപ്തികരമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.