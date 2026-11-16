Monday, 16 November 2026 About Us · Contact Us
ഹോംലോകം

തായ്‌ലാൻഡിലെ ഫുക്കറ്റിൽ തീപിടിത്തം; 11 പേർ മരിച്ചു: 16 പേർക്ക്

By Metro Journal Team · 16 Nov 2026, 10:29 AM
Thayland - തായ്‌ലാൻഡിലെ ഫുക്കറ്റിൽ തീപിടിത്തം; 11 പേർ മരിച്ചു: 16 പേർക്ക്

ഫുക്കറ്റ്: തായ്‌ലാൻഡിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ഫുക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 11 പേർ മരിച്ചു. 16 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 3.17ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ആണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. തുടർന്ന് സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കും തീ പടരുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേന തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്.

പരുക്കേറ്റവരിൽ 15 പേർ തായ് പൗരന്മാരും ഒരാൾ മ്യാൻമർ സ്വദേശിയുമാണ്. മരിച്ചവരിലും പരുക്കേറ്റവരിലും വിനോദസഞ്ചാരികളാരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തീപിടിത്തത്തിന്‍റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കൂ ❤️
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം
Support
#death#police#പൊലീസ്#ഫുക്കറ്റ്#വാടക

ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ

പേരാമ്പ്രയില്‍ ജപ്തി ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് വീട്ടമ്മ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം; മൃതദേഹവുമായി ബാങ്കിന് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധം

പേരാമ്പ്രയില്‍ ജപ്തി ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് വീട്ടമ്മ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം; മൃതദേഹവുമായി ബാങ്കിന് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധം

3 മണിക്കൂർ മുൻപ്
പ്രസാദം കഴിച്ചതിന് തല്ലി; നാല്വയസുകാരി മരിച്ചു, അമ്മ അറസ്റ്റിൽ: പരമാവധി ശിക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് അച്ഛൻ

പ്രസാദം കഴിച്ചതിന് തല്ലി; നാല്വയസുകാരി മരിച്ചു, അമ്മ അറസ്റ്റിൽ: പരമാവധി ശിക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് അച്ഛൻ

3 മണിക്കൂർ മുൻപ്
മധുര തനിഷ്‌ക് ജ്വല്ലറി കവർച്ച; മുഖ്യപ്രതി അറസ്റ്റില്‍: പിടിയിലായത് ബസില്‍ നിന്ന്

മധുര തനിഷ്‌ക് ജ്വല്ലറി കവർച്ച; മുഖ്യപ്രതി അറസ്റ്റില്‍: പിടിയിലായത് ബസില്‍ നിന്ന്

4 മണിക്കൂർ മുൻപ്
കാസർഗോഡ് യുവാവ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ; സമീപത്ത് നായാട്ട് തോക്ക് കണ്ടെത്തി

കാസർഗോഡ് യുവാവ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ; സമീപത്ത് നായാട്ട് തോക്ക് കണ്ടെത്തി

5 മണിക്കൂർ മുൻപ്
ഡൽഹി പഹർഗഞ്ചിൽ കെട്ടിടം തകർന്നു; എട്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്, ഉടമയും കരാറുകാരനും കസ്റ്റഡിയിൽ

ഡൽഹി പഹർഗഞ്ചിൽ കെട്ടിടം തകർന്നു; എട്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്, ഉടമയും കരാറുകാരനും കസ്റ്റഡിയിൽ

6 മണിക്കൂർ മുൻപ്
ചാലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ച: 25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഉറപ്പിച്ച ക്വട്ടേഷൻ; ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിൽ സഹവ്യാപാരികൾ

ചാലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ച: 25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഉറപ്പിച്ച ക്വട്ടേഷൻ; ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിൽ സഹവ്യാപാരികൾ

8 മണിക്കൂർ മുൻപ്