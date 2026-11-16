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ബോർഡ്-കോർപറേഷൻ വിഭജനം: അതൃപ്തി പരിഹരിക്കാൻ കെപിസിസി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരെയും ചർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും

By Metro Journal Team · 16 Nov 2026, 11:49 AM
kpcc - ബോർഡ്-കോർപറേഷൻ വിഭജനം: അതൃപ്തി പരിഹരിക്കാൻ കെപിസിസി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരെയും ചർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും

തിരുവനന്തപുരം: ബോർഡ് കോർപറേഷന്‍ വിഭജന ചർച്ചകളില്‍ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യക്കുറവ് പരിഹരിക്കാന്‍ കെപിസിസി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്‍റുമാരെക്കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി ചർച്ച നടത്താന്‍ ആലോചന. വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ ഇതാണ് നല്ലതെന്നാണ് നേതൃതലത്തിലെ ധാരണ. യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനർ അടൂർ പ്രകാശിനെയും ചർച്ചയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചേക്കും. ഈ ആഴ്ച തന്നെ ചർച്ച നടന്നേക്കും.

ബോർഡ്‌ കോർപറേഷൻ വിഭജനം എത്രയും വേഗം പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.പിജെ ജോസഫിനെ മാന്യമായി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം . ഇക്കാര്യം പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് തടസമെന്ന് കോൺഗ്രസാണ് പറയേണ്ടത് . ഏകോപനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകണം . യുഡിഎഫിന് നല്ലത് അതാണ് . ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏകോപനം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് . ഇനിയും നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതല്ല . നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയാകുന്നതിന് പകരം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

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