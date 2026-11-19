അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ രഥയാത്രയ്ക്കിടെ ബുൾഡോസർ ഇടിച്ചു; ബിജെപി നേതാവിന്റെ മകന് ദാരുണാന്ത്യം
ഗോരഖ്പൂർ: സമാജ്വാദി പാർട്ടി (എസ്പി) അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ ‘പിഡിഎ രഥയാത്ര’യ്ക്കിടെയുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ പ്രാദേശിക ബിജെപി നേതാവിന്റെ മകൻ മരിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗോരഖ്പൂർ കൂടാഘട്ട് മേഖലയിൽ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ചൗരി ചൗര രാജ്ധാനി ഗ്രാമവാസിയും പ്രാദേശിക ബിജെപി നേതാവുമായ ഓംകാർ സിംഗിന്റെ മകൻ ആര്യവർദ്ധൻ സിംഗ് (14) ആണ് മരിച്ചത്.
സഹോദരിയെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനായി റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുകയായിരുന്ന ആര്യവർദ്ധനെ, റാലിയിൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്താനായി എത്തിയ ബുൾഡോസർ അമിതവേഗതയിലെത്തി പിന്നിൽ നിന്ന് ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പിതാവ് ഓംകാർ സിംഗ് ആരോപിച്ചു. അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ വാഹനവ്യൂഹം കടന്നുപോയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു അപകടം. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിലെ ഡിവൈഡറിൽ തലയിടിച്ച കുട്ടി സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ മരിച്ചു.
അപകടത്തിന് പിന്നാലെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ബിജെപി പ്രവർത്തകരും റോഡ് ഉപരോധിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു. എസ്പി പ്രവർത്തകരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് ആരോപിച്ച ബിജെപി, അഖിലേഷ് യാദവിനും സംഘാടകർക്കുമെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗോരഖ്പൂർ എംഎൽഎ സർവൻ നിഷാദ് കുട്ടിയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച് കുടുംബത്തിന് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പുനൽകി.
അതേസമയം, സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നുവെന്നും റാലിക്ക് ഭരണകൂടം മതിയായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നില്ലെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് പ്രതികരിച്ചു. ഇല്ലാത്ത കേസുകളിൽ ആളുകളെ കുടുക്കുന്നത് ബിജെപിയുടെ പതിവാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അപകടമുണ്ടാക്കിയ ബുൾഡോസർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്; ഡ്രൈവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.
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