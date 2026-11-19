ചരിത്രപരമായ ത്രികക്ഷി ചർച്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി പുടിനുമായുള്ള ‘മികച്ച ബന്ധത്തെ’ പ്രശംസിച്ച് ട്രംപ്; ഷി ജിൻപിങ്ങും പുടിനും ട്രംപും ഒരേ വേദിയിൽ
ഷെൻഷെൻ (ചൈന): ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവാകുന്ന ചരിത്രപരമായ ആദ്യ ത്രികക്ഷി ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായുള്ള തന്റെ സൗഹൃദത്തെയും ബന്ധത്തെയും പ്രശംസിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ചൈനയിലെ ഷെൻഷെനിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യ-പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ ഉച്ചകോടിയുടെ (APEC) ഭാഗമായാണ് ട്രംപ്, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് എന്നിവർ ആദ്യമായി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച നടത്തുന്നത്.
ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി നേതാക്കൾ തമ്മിൽ ഹസ്തദാനം ചെയ്യുകയും സൗഹൃദം പങ്കിടുകയും ചെയ്തു. പുടിനുമായി തനിക്ക് വളരെ മികച്ച ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ത്രികക്ഷി ഉച്ചകോടിക്ക് പുറമെ പുടിനുമായി പ്രത്യേക ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനും ട്രംപ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഷെൻഷെൻ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ട്രംപിനെ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് നേരിട്ടെത്തി ചുവപ്പുപരവതാനി വിരിച്ച് ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത്.
ചർച്ചയിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ:
- യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം: വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമാധാന നീക്കങ്ങൾ ചർച്ചയിലെ പ്രധാന അജണ്ടയാണ്. വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നതിനോട് വളരെ അടുത്തെത്തിയതായി ട്രംപ് പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
- ആണവായുധ നിയന്ത്രണവും പശ്ചിമേഷ്യയും: ആണവായുധ വ്യാപന നിയന്ത്രണം, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഇറാൻ സംഘർഷം, ആഗോള വ്യാപാര-നികുതി തർക്കങ്ങൾ, എ.ഐ (AI) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉയർത്തുന്ന സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവയും മൂന്ന് വൻശക്തി നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിൽ ഇടംപിടിക്കും.
ലോകക്രമത്തെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ അപൂർവ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഫലങ്ങൾക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം.
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