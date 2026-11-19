അക്വാൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്ര-ഒഡീഷ തീരത്തേക്ക്: 110 കി.മീ വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യത; 3 ട്രെയിനുകളുടെ സമയം പുനഃക്രമീകരിച്ചു, സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി
അമരാവതി/ഭുവനേശ്വർ: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായ ‘അക്വാൻ’ (Cyclone Akvan) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്-ഒഡീഷ തീരത്തേക്ക് അടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊടുമ്പോൾ മണിക്കൂറിൽ 90 മുതൽ 100 കിലോമീറ്റർ വരെയും, ചില അവസരങ്ങളിൽ 110 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (IMD) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നവംബർ 20 ഉച്ചയോടെ ആന്ധ്രയിലെ നർസാപൂരിനും ഒഡീഷയിലെ പുരിക്കും ഇടയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
പ്രധാന മുൻകരുതൽ നടപടികൾ:
- വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി: ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒഡീഷയിലെ ഗഞ്ചം, ഗജപതി, പുരി, ജഗത്സിംഗ്പൂർ, കേന്ദ്രപാറ, കന്ധമാൽ തുടങ്ങിയ തീരദേശ ജില്ലകളിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും അങ്കണവാടികൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
- ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിൽ മാറ്റം: സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി റെയിൽവേ മൂന്ന് ട്രെയിനുകളുടെ സമയക്രമം പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ചാർലപ്പള്ളി-ഷാലിമാർ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്, സെക്കന്തരാബാദ്-ഹൗറ ഫലക്നുമ എക്സ്പ്രസ്, എസ്.എം.വി.ടി ബെംഗളൂരു-മുസാഫർപൂർ എക്സ്പ്രസ് എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച സമയത്തേക്കാൾ വൈകിയായിരിക്കും പുറപ്പെടുക.
- രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ഒഴിപ്പിക്കലും: അപകടസാധ്യതയുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ദുരന്തനിവാരണത്തിനായി എൻ.ഡി.ആർ.എഫ് (NDRF), ഒ.ഡി.ആർ.എഫ് (ODRAF) സംഘങ്ങളെ തീരദേശ ജില്ലകളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും കർശന നിർദേശമുണ്ട്.
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