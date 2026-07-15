സെമികണ്ടക്ടർ മേഖലയ്ക്ക് വൻ കുതിപ്പേകാൻ 1.27 ലക്ഷം കോടിയുടെ 'ഐഎസ്എം 2.0' പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം

By  Metro Desk Jul 15, 2026, 20:22 IST
ചിപ്പ്

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയെ ആഗോള സെമികണ്ടക്ടർ ഭൂപടത്തിൽ മുൻനിരയിലെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 'ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്ടർ മിഷൻ 2.0' (ISM 2.0) പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. 1.27 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഈ രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ഈ നിർണായക തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അറിയിച്ചു.

​പുതിയ പദ്ധതിയിലൂടെ ഏകദേശം 4 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം രാജ്യത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും, പദ്ധതി കാലയളവിൽ മാത്രം 2 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സെമികണ്ടക്ടർ ഉൽപ്പാദനം ഇന്ത്യയിൽ സാധ്യമാകുമെന്നുമാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

​ചിപ്പ് രൂപകൽപ്പന (Design), യന്ത്രസാമഗ്രികളും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും, പുതിയ ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങി സെമികണ്ടക്ടർ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ പ്രക്രിയകളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആറ് പ്രധാന തൂണുകളെ (Six Pillars) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഐഎസ്എം 2.0 വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:

സ്വയംപര്യാപ്തത: സ്വദേശി ചിപ്പുകളുടെ രൂപകൽപ്പനയിലും ഉൽപ്പാദനത്തിലും ഇന്ത്യയെ പൂർണ്ണമായും സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം: ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ചിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ അപൂർവ്വ ധാതുക്കൾ, വ്യാവസായിക വാതകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്കും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.

വൻ നിക്ഷേപം: ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്ടർ മിഷന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ (ISM 1.0) 76,000 കോടി രൂപയായിരുന്നു സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ടാറ്റാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ കമ്പനികൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

​ആഗോളതലത്തിൽ മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ ക്ഷാമം നേരിടുന്നതിനാലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ച കാരണവും ചിപ്പുകൾക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഈ പുതിയ ചുവടുവെപ്പ് ഐടി-ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ വൻ വിപ്ലവത്തിന് വഴിതുറക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. 

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