വനിതാ സംവരണത്തിൽ ഉറച്ച നിലപാട്; പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി പഴയ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
ന്യൂഡൽഹി: വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. നവംബർ 30ന് ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് വനിതാ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴയ വീഡിയോ പ്രധാനമന്ത്രി സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചത്.
We had made a promise to our Nari Shakti and we remain committed to fulfilling it… pic.twitter.com/ZT3TK71Psh
— Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2026
രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പോരാട്ടം പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുകയാണെന്ന് മോദി വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു. വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുന്നിലുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
‘നാരീശക്തിയെ ശാക്തീകരിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്’ എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം.
വനിതാ സംവരണത്തെ എതിർക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ലോക്സഭയിലും നിയമസഭകളിലും സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിക്കുന്നത് തടയാനാകില്ലെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
2023ൽ പാസാക്കിയ നാരീശക്തി വന്ദൻ അധിനിയം പ്രകാരം ലോക്സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും 33 ശതമാനം വനിതാ സംവരണമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മണ്ഡല പുനർനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിയമം നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ നടത്തുന്നത്.
നവംബർ 30 മുതൽ ഡിസംബർ 3 വരെ നടക്കുന്ന പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ വനിതാ സംവരണവും മണ്ഡല പുനർനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക ബില്ലുകൾ പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വിഷയത്തിൽ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ തർക്കവും ശക്തമാണ്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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