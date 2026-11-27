സുഹൃത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം താങ്ങാനായില്ല; 19കാരിയായ യുവതിയും മരിച്ചു
കോതമംഗലം: സുഹൃത്തായ യുവാവിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തെത്തുടർന്ന് യുവതിയും ജീവനൊടുക്കി. മാമലക്കണ്ടം എളംബ്ലാശേരി ഉന്നതിയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. വിജയ് വാസു (20), അമൃത (19) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് വിജയ് മരിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ബുധനാഴ്ച മുതൽ അമൃതയെ കാണാതായിരുന്നു. ബന്ധുക്കൾ കുട്ടമ്പുഴ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് തിരച്ചിൽ നടത്തുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് വീടിന് അര കിലോമീറ്ററോളം അകലെയുള്ള മറ്റൊരു പുരയിടത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അമൃതയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.
സുഹൃത്തിന്റെ മരണത്തിലുണ്ടായ കടുത്ത മനോവിഷമമാണ് അമൃതയുടെ മരണത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
അമ്മയുടെ മരണശേഷം മുത്തശ്ശിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു അമൃത കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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