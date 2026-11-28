അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെന്ന് വിശ്വസിച്ചു; 20കാരിക്ക് നേരെ ക്രൂരപീഡനം: രണ്ട് ബസ് ജീവനക്കാർ അറസ്റ്റിൽ
കോഴിക്കോട്: അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് കൂടെപ്പോയ 20കാരിക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്നത് ക്രൂരമായ ലൈംഗികാതിക്രമം. മയക്കുമരുന്ന് നൽകി ലോഡ്ജിലും ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ട ബസിലും വെച്ച് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ രണ്ട് സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
അടിവാരം–കോഴിക്കോട് റൂട്ടിലോടുന്ന സ്വകാര്യ ബസിലെ ജീവനക്കാരായ കെ.കെ. അനീഷ്, പി.എസ്. സജിത്ത് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പുതുപ്പാടി സ്വദേശിനിയായ യുവതിയാണ് പരാതിക്കാരി.
കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. നരിക്കുനിയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നടന്നുപോവുകയായിരുന്ന യുവതിയെ പിതാവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ പ്രതികൾ കാറിലെത്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. പരിചയമുള്ളവരായതിനാൽ യുവതി ഇവരെ വിശ്വസിച്ചു. തുടർന്ന് മയക്കുമരുന്ന് നൽകി അബോധാവസ്ഥയിലാക്കിയ ശേഷം ലോഡ്ജിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതി.
യുവതിയുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ പ്രതികൾ പിന്നീട് അവ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വീണ്ടും ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നാണ് മൊഴി. അടിവാരം ഒന്നാം വളവിന് സമീപം ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ബസ് നിർത്തിയിട്ട് ഷട്ടറുകൾ താഴ്ത്തിയ ശേഷവും അതിക്രമം നടത്തിയതായി യുവതി പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. പ്രതികൾക്ക് പുറമെ കണ്ടാലറിയാവുന്ന മറ്റു ചിലരും അതിക്രമത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ടെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്.
മാസങ്ങളോളം നീണ്ട പീഡനത്തിനൊടുവിൽ യുവതി കൊടുവള്ളി, കാക്കൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. താമരശ്ശേരി ഡിവൈഎസ്പി കെ.എ. ബോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ അനീഷിനെയും സജിത്തിനെയും റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കേസിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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