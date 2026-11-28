എഐ സൂപ്പർ പവറാകാൻ ഇസ്രായേൽ; ഡാറ്റാ സെന്ററുകളുടെ നിർമാണം വേഗത്തിലാക്കുന്നു
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രംഗത്ത് ആഗോള ശക്തിയായി മാറുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളുടെ നിർമാണം വേഗത്തിലാക്കി ഇസ്രായേൽ. നിർമാണാനുമതികളിലെ കാലതാമസം കുറയ്ക്കുകയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്താണ് രാജ്യത്തിന്റെ AI അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കം നടത്തുന്നത്.
അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള AI മത്സരത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനം നേടുകയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ലക്ഷ്യം. രാജ്യത്തെ ആഗോള AI ശക്തിയാക്കി മാറ്റുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
150 കോടി ഡോളറിന്റെ വമ്പൻ പദ്ധതി
ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാറ്റാ സെന്ററാകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ‘ഓഫെക് ഡാറ്റാ സെന്റർ’ അഷ്ദോദ് തുറമുഖത്തിന് വടക്കുഭാഗത്താണ് നിർമിക്കുന്നത്. പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം 150 കോടി ഡോളർ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ ഭാവിയിൽ അഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളർ കൂടി നിക്ഷേപിക്കാനാണ് ആലോചന. 2029ന്റെ രണ്ടാം പകുതിയോടെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
എൻവിഡിയയുടെ അത്യാധുനിക ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസിങ് യൂണിറ്റുകളും (GPU) കേന്ദ്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കും. തുടക്കത്തിൽ 130 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയോടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് പിന്നീട് 200 മെഗാവാട്ടായി ശേഷി ഉയർത്താനാണ് പദ്ധതി.
എൻവിഡിയയുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രതീക്ഷയും
ഇസ്രായേലിൽ എൻവിഡിയയുടെ ഗവേഷണ-വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ വ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും ഇസ്രായേലിലാണ്. ഹൈഫയ്ക്ക് സമീപം പുതിയ ഗവേഷണ ക്യാമ്പസ് സ്ഥാപിക്കാനും കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്.
വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി വെല്ലുവിളി
എന്നാൽ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളുടെ വ്യാപനത്തിന് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി ശൃംഖലയുടെ ശേഷി പരിമിതമായതിനാൽ പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രകൃതിവാതകം, പുതിയ വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ, ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം എന്നിവയിലൂടെ ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
AI സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടം മാത്രമല്ല, ആഗോളതലത്തിൽ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്വാധീനവും നേടുകയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ആവശ്യമായ വൈദ്യുതിയും അത്യാധുനിക ചിപ്പുകളും ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഈ നീക്കത്തിന്റെ വിജയം.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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