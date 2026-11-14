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അവസാന പന്തിൽ ആവേശജയം; പാകിസ്ഥാനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യയ്ക്ക് അണ്ടർ-19 ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടം

By Metro Journal Team · 14 Nov 2026, 06:51 PM
19 Asia Cup - അവസാന പന്തിൽ ആവേശജയം; പാകിസ്ഥാനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യയ്ക്ക് അണ്ടർ-19 ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടം

അൽ അമിറാത്ത് (ഒമാൻ): ആവേശം അവസാന പന്തുവരെ നീണ്ടുനിന്ന അണ്ടർ-19 ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെ ഒരു വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചരിത്ര വിജയം. പാകിസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ 338 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ, ഇന്നിംഗ്‌സിന്റെ അവസാന പന്തിൽ ബൗണ്ടറി നേടിയാണ് ഒമ്പതാം ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടത്.

​ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്ഥാൻ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 337 റൺസെന്ന മികച്ച സ്കോറാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. സെഞ്ച്വറി നേടിയ ഉസ്മാൻ ഖാന്റെയും (107) അർദ്ധസെഞ്ച്വറികൾ നേടിയ അബ്ദുൾ ഖാദിർ (80), ക്യാപ്റ്റൻ ഫർഹാൻ യൂസഫ് (63) എന്നിവരുടെയും ഇന്നിംഗ്‌സുകളാണ് പാകിസ്ഥാന് കരുത്തായത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി കാവ്യ പരേഷ് പട്ടേൽ നാല് വിക്കറ്റും ചിഗുരുപതി വെങ്കട മൂന്ന് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

​മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്യ റൈചന്ദാനിയും (80) ആര്യവീർ സെവാഗും (58) മികച്ച തുടക്കം നൽകി. എന്നാൽ മധ്യനിര തകർന്നതോടെ 252 റൺസിന് 8 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ പരാജയം മണത്തു. തുടർന്ന് ഒമ്പതാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച മനൽ ചൗഹാനും (47) മോഹിത് ഉൽവയും (49*) നടത്തിയ അവിശ്വസനീയ പോരാട്ടം ഇന്ത്യയെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു.

​അവസാന പന്തിൽ ജയിക്കാൻ മൂന്ന് റൺസ് വേണമെന്നിരിക്കെ, എക്സ്ട്രാ കവറിലൂടെ പന്ത് ബൗണ്ടറി കടത്തി മോഹിത് ഉൽവ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവിസ്മരണീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാനോടേറ്റ തോൽവിക്ക് ഫൈനലിൽ മധുരപ്രതികാരം വീട്ടാനും ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ യുവനിരയ്ക്കായി.

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