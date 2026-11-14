Sunday, 15 November 2026 About Us · Contact Us
ഹോംകേരളം

ജുവനൈൽ കേസുകളിലെ പ്രായപരിധി 16 വയസ്സാക്കി കുറയ്ക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണം; ഹൈക്കോടതി നിർദേശം ഗൗരവമുള്ളതെന്ന് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ

By Metro Journal Team · 14 Nov 2026, 07:01 PM
Bindhu Krishna - ജുവനൈൽ കേസുകളിലെ പ്രായപരിധി 16 വയസ്സാക്കി കുറയ്ക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണം; ഹൈക്കോടതി നിർദേശം ഗൗരവമുള്ളതെന്ന് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ

ജുവനൈൽ കേസുകളിലെ പ്രായപരിധി 16 വയസ്സാകുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ. കൗമാരക്കാരിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന അക്രമവാസന കൊലപാതകം അടക്കമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള രീതിയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ശക്തമായ നിയമത്തിലൂടെ ഇത്തരക്കാരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.

സമീപക്കാലത്ത് 16 മുതൽ 18 വരെയുള്ളവർ ഉൾപ്പെടുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർണായക നിർദേശം. 16 വയസിൽ കുട്ടികൾക്ക് പക്വതവരുന്നതായി നിലവിലെ സാഹചര്യം കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ജുവൈനൽ കേസുകളിലെ പ്രായപരിധി 18 ൽ നിന്ന് 16 ആക്കുന്നത് നിയമ നിർമാണ സഭകൾ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്.

23 ന് താഴെ ഉള്ളവർക്ക് മദ്യം നൽകുന്നത് കർശനമായി തടയണമെന്ന ഹർ‍ജി പരിഗണിച്ചപ്പോഴാണ് നിർദേശം. ചേരാനല്ലൂരിലെ അപകടം, തിരുവനന്തപുരത്തെ കൊലപാതകം, കരുവാറ്റ കൊലപാതകം ഈ കേസുകളിൽ എല്ലാം 17 വയസുകാരാണ് നിയമവുമായി സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർ. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹൈക്കോടതി നീരിക്ഷണം പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കൂ ❤️
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം
Support
#accident#high court#murder#നടപടി#പുതിയ#മദ്യം

ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ

നെടുമ്പാശ്ശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടം: സുഹൈലിനെതിരെ നരഹത്യ കൂടാതെ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി; കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് അന്വേഷണസംഘം

നെടുമ്പാശ്ശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടം: സുഹൈലിനെതിരെ നരഹത്യ കൂടാതെ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി; കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് അന്വേഷണസംഘം

2 മണിക്കൂർ മുൻപ്
ക്രെഡിറ്റില്‍ തര്‍ക്കം തീരുന്നില്ല; കോഴഞ്ചേരി പാലം ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്, അബിന് വീണാ ജോര്‍ജിൻ്റെ മറുപടി

ക്രെഡിറ്റില്‍ തര്‍ക്കം തീരുന്നില്ല; കോഴഞ്ചേരി പാലം ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്, അബിന് വീണാ ജോര്‍ജിൻ്റെ മറുപടി

2 മണിക്കൂർ മുൻപ്
വീടിന് മുന്നിൽ ഉച്ചത്തിൽ ഡിജെ സംഗീതം; യുപിയിൽ 20 ദിവസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞിന് ദാരുണാന്ത്യം

വീടിന് മുന്നിൽ ഉച്ചത്തിൽ ഡിജെ സംഗീതം; യുപിയിൽ 20 ദിവസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞിന് ദാരുണാന്ത്യം

14 മണിക്കൂർ മുൻപ്
അയോധ്യയിൽ നിന്ന് നേപ്പാളിലേക്ക് നേരിട്ട് ട്രെയിൻ; പ്രതിവാര സർവീസിന് റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെ അനുമതി

അയോധ്യയിൽ നിന്ന് നേപ്പാളിലേക്ക് നേരിട്ട് ട്രെയിൻ; പ്രതിവാര സർവീസിന് റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെ അനുമതി

14 മണിക്കൂർ മുൻപ്
ദേവസ്വം സ്വത്തുക്കൾ ദേവന് സ്വന്തം; പഴയ കൊടിമരത്തിലെ വാജിവാഹനം തന്ത്രിയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

ദേവസ്വം സ്വത്തുക്കൾ ദേവന് സ്വന്തം; പഴയ കൊടിമരത്തിലെ വാജിവാഹനം തന്ത്രിയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

14 മണിക്കൂർ മുൻപ്
പഞ്ചാബിൽ തീർഥാടകരുടെ ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് നാല് പേർ മരിച്ചു; 18 പേർക്ക് പരുക്ക്

പഞ്ചാബിൽ തീർഥാടകരുടെ ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് നാല് പേർ മരിച്ചു; 18 പേർക്ക് പരുക്ക്

15 മണിക്കൂർ മുൻപ്