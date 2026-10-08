ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരായ നീക്കം: ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി 42 വിരമിച്ച ന്യായാധിപന്മാർ പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചു
ന്യൂഡൽഹി: ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ആസൂത്രിത പ്രചാരണങ്ങളിൽ ഗുരുതര ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് 42 മുൻ ജഡ്ജിമാരും ഭരണഘടനാ പദവികൾ വഹിച്ച വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് തുറന്ന കത്തുമായി രംഗത്ത്. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ നിരന്തരം "കള്ളന്മാർ", "നിഷ്ക്രിയർ", "സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടവർ" എന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇവയിലുള്ള വിശ്വാസം തകർക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് ഒക്ടോബർ 7-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച കത്തിൽ ഇവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വീണ്ടും പരിശോധനയും പരിഷ്കരണവുമായ 'സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ' (SIR) നടപടിയെ ചൊല്ലിയും, "വോട്ട് തട്ടിപ്പ്" ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന നീക്കം. ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജിയാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഡൽഹിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ശക്തമായി തുടരുകയാണ്.
പ്രധാന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കലുകൾ:
വിമർശനവും അധിക്ഷേപവും: ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശമാണെന്നും എന്നാൽ അവയെ ആസൂത്രിതമായി തരംതാഴ്ത്തുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് അപകടകരമാണെന്നും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തെളിവുകളുടെ അഭാവം: "വോട്ട് തട്ടിപ്പ്" പോലുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ കോടതികളിലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മുന്നിലോ തെളിവുകൾ സഹിതം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് പകരം വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുകയാണെന്ന് ന്യായാധിപന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
EVM നിലപാടുകൾ: ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ (EVM)ക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഉയർന്നുവരുന്നതും വിജയിക്കുമ്പോൾ അതേ വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും അവർ ചോദ്യം ചെയ്തു.
SIR നടപടികളുടെ നിയമസാധുത: മരിച്ചവരുടെയും താമസം മാറിയവരുടെയും പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും അർഹരായവരെ ഉൾപ്പെടുത്താനും ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 21(3) പ്രകാരം നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഭരണഘടനാപരമായ പ്രക്രിയയാണ് SIR എന്നും കത്തിൽ പ്രതിരോധിച്ചു.
എങ്കിലും, വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ പരിശോധന നടന്നിട്ടില്ല എന്ന അവകാശവാദത്തിൽ ചില യോഗ്യതകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ബിഹാറിലെ SIR നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം, നോട്ടീസ് നൽകലും അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമപരമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, രാജ്യവ്യാപകമായി നിലവിലുള്ള മുഴുവൻ ആരോപണങ്ങളും തെറ്റാണെന്നുള്ള ഒരു അന്തിമ വിധിയായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാനാകില്ല.
പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെയും നിഷ്പക്ഷത സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് വിരമിച്ച ന്യായാധിപന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംയുക്തമായി വ്യക്തമാക്കുന്നു.