കുപ്പിവെള്ളത്തിൽ കാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ; ബിസ്ലേരിക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷന് അനുമതി നൽകി എഫ്എസ്എസ്എഐ
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ കുപ്പിവെള്ള ബ്രാൻഡായ ബിസ്ലേരി ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനെതിരെ കർശന നിയമനടപടിയുമായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഗുണനിലവാര അതോറിറ്റി (FSSAI). ബിസ്ലേരിയുടെ പാക്കേജ്ഡ് കുടിവെള്ള സാമ്പിളിൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരവും കാൻസറിന് കാരണമായേക്കാവുന്നതുമായ രാസവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കമ്പനിക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ അതോറിറ്റി അനുമതി നൽകി.
ബിസ്ലേരിയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച കുടിവെള്ള സാമ്പിളിൽ നടത്തിയ പ്രാഥമിക ലബോറട്ടറി പരിശോധനയിൽ അനുവദനീയമായ അളവിലും കൂടുതൽ ബ്രോമേറ്റ് (Bromate) കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കമ്പനിയുടെ അപ്പീൽ പ്രകാരം റഫറൽ ഫുഡ് ലബോറട്ടറിയിൽ നടത്തിയ തുടർപരിശോധനയിൽ കാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന പോളിന്യൂക്ലിയർ ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോകാർബണുകളുടെ (PAHs) സാന്നിധ്യവും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ 2006-ലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഗുണനിലവാര നിയമപ്രകാരം വെള്ളം സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾക്ക് അനുമതി നൽകുകയുമായിരുന്നു.
മറ്റ് കമ്പനികൾക്കെതിരെയും നടപടി
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ബിസ്ലേരിക്ക് പുറമെ മറ്റ് നാല് കമ്പനികൾക്കെതിരെയും എഫ്എസ്എസ്എഐ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- വസന്ത് മസാല, ടിറ്റ്-ബിറ്റ് ഫുഡ്സ്: മുളകുപൊടിയിൽ അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതൽ കീടനാശിനി അവശിഷ്ടങ്ങളും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ ടിന്നിന്റെ അംശവും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
- മിമാൻസ ഇൻഡസ്ട്രീസ്: ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത വാൽനട്ട് വിപണിയിലെത്തിച്ചതിന് നടപടി.
- ആശ കൺഫെക്ഷനറി: ലേബലിൽ രേഖപ്പെടുത്താത്ത കൃത്രിമ നിറങ്ങളും അമിതമായി പഞ്ചസാരയും അടങ്ങിയ ചോക്ലേറ്റ് കുക്കീസ് വിപണിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവിളിക്കാനും കമ്പനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും ഉത്തരവിട്ടു.
കൂടാതെ, ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഊർമി ലൈഫ് സയൻസസ്, ഗൗർ ആയുർവേദിക് സ്റ്റോർ എന്നീ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസും എഫ്എസ്എസ്എഐ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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