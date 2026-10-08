കാന്സര് ഉള്പ്പെടെ ജീവന്രക്ഷാ മരുന്നുകളുടെ വില കുത്തനെ കുറച്ചേക്കും; വ്യാപാര മാര്ജിന് പരിമിതപ്പെടുത്താനാണ് സര്ക്കാര് നീക്കം
ന്യൂഡല്ഹി: കാന്സര് ഉള്പ്പടെയുള്ള ജീവന്രക്ഷാ മരുന്നുകളുടെ വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞേക്കുമെന്ന് സൂചന. സുപ്രീംകോടതിയുടെ കടുത്ത വിമര്ശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നടപടി. പേറ്റന്റുള്ള മരുന്നുകള്ക്കും തീരുമാനം ബാധകമാക്കാനാണ് ശ്രമം. വ്യാപാര ലാഭവിഹിതം 30 ശതമാനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയേക്കും. വിതരണക്കാര്ക്ക് നല്കുന്ന വിലയ്ക്ക് മുകളിലായി വ്യാപാര മാര്ജിന് പരിമിതപ്പെടുത്താനാണ് സര്ക്കാര് നീക്കം. അതോടെ ജീവന്രക്ഷാ മരുന്നുകള്ക്ക് 70 ശതമാനം വരെ വിലകുറയും. വില കൂടിയ ജീവന്രക്ഷാ മരുന്നുകള്ക്കും വില നിയന്ത്രണം വരുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
കാന്സര് മരുന്നുകളുടെ വിപണിയിലെ ഉയര്ന്ന മാര്ജിനുകള് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ സര്ക്കാര് നടപടി. 2019-ല് 42 കാന്സര് മരുന്നുകളുടെ വ്യാപാര മാര്ജിന് പരിമിതപ്പെടുത്തിയുള്ള പൈലറ്റ് പദ്ധതിയുടെ തുടര്ച്ചയാണ് പുതിയ നീക്കം. ഉയര്ന്ന വിലയുള്ള മരുന്നുകളെയാണ് ഇത്തവണ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത്തരം മരുന്നുകളില് ചെറിയൊരു അധിക മാര്ജിന് പോലും രോഗികള് നല്കേണ്ട വിലയില് വലിയ വര്ധനവിന് കാരണമാകുന്നതിനാലാണ് നടപടി.
അതേസമയം, മരുന്നുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നടപടി ആരംഭിച്ചു. ഡയറക്ടര് ജനറല് ഓഫ് ഹെല്ത്ത് സര്വീസസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിയാണ് വില നിയന്ത്രണത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തേണ്ട മരുന്നുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില് കാന്സര് ചികിത്സയ്ക്കായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ മരുന്നുകളായിരിക്കും പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തുക. അടുത്ത 10 ദിവസത്തിനുള്ളില് നടപടി പ്രാബല്യത്തില് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
മരുന്നുകള്ക്ക് പത്തിരട്ടി വില ഈടാക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിമര്ശനം. 2,700 രൂപയുടെ മരുന്നിന് ഈടാക്കിയത് 27,000 രൂപയെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വിമര്ശിച്ചു. അതേസമയം, വിലകുറഞ്ഞ മരുന്നുകള്ക്കും 30 ശതമാനം മാര്ജിന് പരിധി ഏര്പ്പെടുത്തിയാല് കമ്പനികള് അവ വിപണിയിലെത്തിക്കാന് താല്പര്യം കാണിക്കാതിരുന്നേക്കുമെന്നും ആശങ്കയുണ്ട്.