19 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിട്ടും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തകരാർ തുടരുന്നു; ഇമെയിൽ ടൈംഔട്ട് 48 മണിക്കൂറായി നീട്ടി
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളെയും കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും ബാധിച്ച മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സാങ്കേതിക തകരാർ 19 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിട്ടും പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കാനായില്ല. പ്രതിസന്ധി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അയക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും വൈകുന്ന ഇമെയിലുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇമെയിൽ ടൈംഔട്ട് (Email Timeout) പരിധി 48 മണിക്കൂറായി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിച്ച സെർവർ തകരാറിനെ തുടർന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365, ഔട്ട്ലുക്ക് (Outlook), ടീംസ് (Teams), കോപൈലറ്റ് (Copilot) തുടങ്ങിയ പ്രധാന സേവനങ്ങളെല്ലാം സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വ്യോമയാന മേഖലയെയും വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികളെയും എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെയും ഈ തകരാർ സാരമായി ബാധിച്ചു.
സെർവറുകളിലുണ്ടായ അമിതഭാരമാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായതെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കി. സേവനങ്ങൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിലും പൂർണ്ണ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ ഇനിയും സമയമെടുത്തേക്കും.
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