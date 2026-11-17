സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഐ ഹാക്കർമാർ കളത്തിലിറങ്ങി; ഇന്ത്യൻ ഐടി, ബാങ്കിങ് മേഖലകൾ അതീവ ജാഗ്രതയിൽ
ന്യൂഡൽഹി: സൈബർ ലോകത്ത് മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകളില്ലാതെ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിർമിത ബുദ്ധി (AI) ഏജന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഹാക്കിങ് വ്യാപകമാകുന്നതായി ഗൂഗിളിന്റെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. ഗൂഗിൾ ത്രെറ്റ് ഇന്റലിജൻസ് ഗ്രൂപ്പ് (GTIG) പുറത്തുവിട്ട ‘ഏജന്റിക് ത്രെറ്റ് ആക്റ്റിവിറ്റി ക്രോസസ് എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ത്രെഷോൾഡ്’ (Agentic Threat Activity Crosses a Significant Threshold) എന്ന റിപ്പോർട്ടിലാണ് സൈബർ സുരക്ഷാ രംഗത്തെ ഈ നിർണായക മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.
പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ:
- സ്വയംഭരണ ഹാക്കിങ്: മുൻപ് ഹാക്കർമാർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ മാത്രമാണ് എഐ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്ന് ARTEX, CAIRN, PentAGI, exploit_agent തുടങ്ങിയ എഐ സംവിധാനങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും, സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും, ആക്രമണം നടത്താനും ശേഷി നേടിയിരിക്കുന്നു.
- അപ്ഡേറ്റുകളിൽ നിന്നും ഹാക്കിങ്: കമ്പനികൾ പുറത്തിറക്കുന്ന സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകൾ (Security Patches) നിമിഷങ്ങൾക്കകം വിശകലനം ചെയ്ത്, അവ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പഴുതുകൾ കണ്ടെത്തി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സിസ്റ്റങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ എഐ ഏജന്റുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നു.
- വ്യാജ റിക്രൂട്ട്മെന്റും ഫിഷിംഗും: തൊഴിൽ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ എഐ നിർമിത വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയും, പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ പോലും തെറ്റുകളില്ലാത്ത വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ (Phishing) അയച്ചും ഉപയോക്താക്കളെ കെണിയിൽ വീഴ്ത്തുന്നത് എളുപ്പമായി.
ഇന്ത്യയെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റൽ ഉപഭോക്തൃ വിപണികളിലൊന്നും ഐടി സേവന കേന്ദ്രവുമായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ മാറ്റം വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്:
- ഐടി, ക്ലൗഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി: ആഗോള കമ്പനികളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനവും ക്ലൗഡ് സംവിധാനങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ‘സപ്ലൈ ചെയിൻ’ ആക്രമണങ്ങൾ വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
- ബാങ്കിങ്, ധനകാര്യ മേഖല: യുപിഐ (UPI) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകൾ വ്യാപകമായ ഇന്ത്യയിൽ, എഐ സഹായത്തോടെയുള്ള അതിസൂക്ഷ്മമായ ഫിഷിംഗ് ആക്രമണങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെയും ബാങ്കുകളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കാം.
- പഴയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ ഉപയോഗം: സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകൾ കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്യാത്ത ചെറുകിട-ഇടത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളും (MSME) സർക്കാർ പോർട്ടലുകളും എഐ ഏജന്റുകളുടെ വേഗതയേറിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇരയായേക്കാം. ഇന്ത്യൻ സൈബർ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയായ സെർട്ട്-ഇന്നും (CERT-In) അടുത്തിടെ എഐ ഏജന്റുകളുടെ അനധികൃത കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ:
സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഉടൻ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, മൾട്ടി-ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ (MFA) നിർബന്ധമാക്കുക, പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എഐ അധിഷ്ഠിത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവയാണ് വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാന പരിഹാരങ്ങൾ.
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