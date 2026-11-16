ഡ്രോൺ നിർമ്മാണ കമ്പനിക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം: റഷ്യയുമായുള്ള എല്ലാ അതിർത്തികളും അടയ്ക്കാൻ എസ്റ്റോണിയ
ടാലിൻ (എസ്റ്റോണിയ): രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഡ്രോൺ നിർമ്മാണ കമ്പനിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണ ശ്രമത്തിന് പിന്നാലെ റഷ്യയുമായുള്ള എല്ലാ അതിർത്തി കവാടങ്ങളും അടയ്ക്കാൻ എസ്റ്റോണിയ തീരുമാനിച്ചു. ഡിസംബർ 1 മുതലാണ് അതിർത്തികൾ പൂർണ്ണമായും അടയ്ക്കുകയെന്ന് എസ്റ്റോണിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മാർഗസ് സാഹ്ക്ന (Margus Tsahkna) ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു.
വിംസിയിലെ (Viimsi) പ്രതിരോധ-ഡ്രോൺ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ‘ത്രിയോഡ് സിസ്റ്റംസിന്’ (Threod Systems) നേരെ ശനിയാഴ്ചയാണ് തീവെപ്പ് ശ്രമം ഉണ്ടായത്. കമ്പനിയുടെ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവായി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ട് പേരെ സുരക്ഷാസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റഷ്യൻ സൈനിക രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ജി.ആർ.യു (GRU) ആണ് ഈ അട്ടിമറി ശ്രമത്തിന് പിന്നിലെന്ന് എസ്റ്റോണിയൻ അധികൃതർ ആരോപിച്ചു. യുക്രെയ്നിന് എസ്റ്റോണിയ നൽകുന്ന പിന്തുണയെ ദുർബലപ്പെടുത്താനാണ് റഷ്യ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ക്രിസ്റ്റൻ മിച്ചൽ വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിൽ നർവ (Narva), കൊയ്ദുല (Koidula), ലുഹാമാ (Luhamaa) എന്നീ മൂന്ന് അതിർത്തി കവാടങ്ങളാണ് റഷ്യയുമായി എസ്റ്റോണിയയ്ക്കുള്ളത്. ഡിസംബർ 1 മുതൽ ഇവ മൂന്നും അടയ്ക്കും. റഷ്യയിലുള്ള എസ്റ്റോണിയൻ പൗരന്മാർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, എസ്റ്റോണിയയുടെ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, അതിർത്തി അടയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം റഷ്യൻ വിരുദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പ്രതികരിച്ചു.
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