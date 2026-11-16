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സ്വർണവില ഇന്ന് (16 നവംബർ 2026): പവന് ₹600 കുറഞ്ഞു; ഒരു പവന് ₹1,00,320

കേരളത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് (തിങ്കളാഴ്ച) ഇടിവ്. പവന് ₹600 താഴ്ന്നതോടെ ഒരു പവൻ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില ₹1,00,320 ആയി. ഒരു ഗ്രാമിന് ₹12,540.

By Metro Desk · 16 Nov 2026, 09:31 AM
സ്വർണവില ഇന്ന് – Kerala gold rate today 2026-11-16
ചുരുക്കത്തിൽ
  • പവന് ₹600 കുറഞ്ഞു
  • ഒരു പവൻ (22K): ₹1,00,320
  • ഒരു ഗ്രാം: ₹12,540

കേരളത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് (തിങ്കളാഴ്ച) ഇടിവ്. പവന് ₹600 താഴ്ന്നതോടെ ഒരു പവൻ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില ₹1,00,320 ആയി. ഒരു ഗ്രാമിന് ₹12,540.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പവന് ₹1,00,920 ആയിരുന്നു വില.

ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ₹1,06,040 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹5,720 കുറവ്; ഒരു മാസം മുമ്പ് ₹1,08,280 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹7,960 കുറവ്.

നവംബർ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ പവന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില ₹1,07,080, കുറഞ്ഞ വില ₹1,00,320.

ഡോളറിന്റെ മൂല്യം, അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവില, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയാണ് ആഭ്യന്തര വിലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

ജ്വല്ലറികളിൽ ഈ അടിസ്ഥാന വിലയ്ക്കൊപ്പം പണിക്കൂലി, 3% ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്ക് ഫീസ് എന്നിവ കൂടി ചേരും; പണിക്കൂലി ഓരോ കടയിലും വ്യത്യസ്തമാണ്.

ഇന്നത്തെ സ്വർണവില (22 കാരറ്റ്)

തൂക്കം വില
1 ഗ്രാം ₹12,540
8 ഗ്രാം (1 പവൻ) ₹1,00,320
10 ഗ്രാം ₹1,25,400
10 പവൻ ₹10,03,200

ഇന്ന് പകൽ വില വീണ്ടും മാറിയാൽ ഈ വാർത്തയിൽ പുതുക്കും. ഇന്നത്തെ വിലയും ഈ മാസത്തെ എല്ലാ വിലയും ഇവിടെ കാണാം. 16 നവംബർ 2026-ലെ സ്വർണവിലയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (ദിവസത്തിനിടയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, മുൻ ദിവസങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യം).

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