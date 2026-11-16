ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണം; എൻവിഡിയയ്ക്ക് തുറന്ന കത്തുമായി ഇലോൺ മസ്കും 1,58,000 പേരും
വാഷിംഗ്ടൺ: പ്രമുഖ ചിപ്പ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ എൻവിഡിയയുടെ (Nvidia) സഹസ്ഥാപകനും മുൻ സിഇഒയുമായ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിനെ പദവിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇലോൺ മസ്ക് ഉൾപ്പെടെ 1,58,000-ത്തിലധികം പേർ ഒപ്പിട്ട തുറന്ന കത്ത് പുറത്തുവന്നു. വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളെയും ചൈനീസ് ചാരവൃത്തി ആരോപണങ്ങളെയും തുടർന്നുള്ള വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഹുവാങ് അടുത്തിടെ സിഇഒ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിരുന്നു.
‘സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ജെൻസൻ’ (Stand with Jensen) എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ കാമ്പെയ്നിലൂടെയാണ് എൻവിഡിയ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം പൂർത്തിയായി സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുവരുന്നതുവരെ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിനെ സിഇഒ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് കത്തിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. എൻവിഡിയയിലെ 7,500-ലധികം ജീവനക്കാർ (മൊത്തം ജീവനക്കാരുടെ 18 ശതമാനം), നിക്ഷേപകർ, ടെക് ലോകത്തെ പ്രമുഖർ എന്നിവർ ഇതിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇലോൺ മസ്കിന് പുറമെ എപിക് ഗെയിംസ് സിഇഒ ടിം സ്വീനി, വൈ കോമ്പിനേറ്റർ പ്രസിഡന്റ് ഗാരി ടാൻ, ഊബർ സഹസ്ഥാപകൻ ട്രാവിസ് കലാനിക് തുടങ്ങിയവരും ഹുവാങ്ങിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി. ജെൻസനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഹർജിയിൽ താനും ഒപ്പുവെക്കുന്നുവെന്ന് മസ്ക് എക്സിലൂടെ (X) വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം, എൻവിഡിയ ബോർഡ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
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