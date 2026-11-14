സ്റ്റാർഷീൽഡ് നിയന്ത്രണത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ; സ്പേസ് എക്സ് സത്യം മറച്ചുവെക്കുകയാണെന്ന് സെലെൻസ്കി
കീവ്: യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിന് നൽകുന്ന ‘സ്റ്റാർഷീൽഡ്’ (Starshield) ഉപഗ്രഹ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളുടെ വേഗത കുറച്ചതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നും, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്പേസ് എക്സ് (SpaceX) സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നില്ലെന്നും യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോദിമിർ സെലെൻസ്കി ആരോപിച്ചു.
റഷ്യൻ അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളിലും യുദ്ധമുഖത്തും സ്റ്റാർഷീൽഡ് ടെർമിനലുകളുടെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 161 കിലോമീറ്ററായി (100 mph) പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് സെലെൻസ്കി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ യുക്രെയ്നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരമൊരു നിയന്ത്രണമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമേരിക്കൻ അധികൃതരല്ല, മറിച്ച് സ്പേസ് എക്സ് തന്നെയാണ് ഈ നിയന്ത്രണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് യുക്രെയ്നിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
സ്റ്റാർഷീൽഡ് സേവനങ്ങളിലെ ഈ തടസ്സം റഷ്യയുടെ ‘ഷാഹെദ്’ (Shahed) ആക്രമണ ഡ്രോണുകളെ തടയുന്നതിനും വ്യോമപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ടെന്ന് സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു. കൃത്രിമമായ ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ സമാധാനത്തിനല്ല, മറിച്ച് അക്രമികൾക്കാണ് സഹായകമാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
അതേസമയം, സേവനങ്ങളിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയെന്ന ആരോപണം തെറ്റാണെന്നുമാണ് സ്പേസ് എക്സിന്റെ വിശദീകരണം. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലും സമാനമായ രീതിയിൽ സ്റ്റാർഷീൽഡ് സേവനങ്ങൾക്ക് വേഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി യുക്രെയ്ൻ പ്രതിരോധ-വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങൾ അമേരിക്കയുമായും സ്പേസ് എക്സുമായി ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്.
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