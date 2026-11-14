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സ്റ്റാർഷീൽഡ് നിയന്ത്രണത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ; സ്പേസ് എക്സ് സത്യം മറച്ചുവെക്കുകയാണെന്ന് സെലെൻസ്‌കി

By Metro Journal Team · 14 Nov 2026, 05:32 PM
Ukrihe - സ്റ്റാർഷീൽഡ് നിയന്ത്രണത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ; സ്പേസ് എക്സ് സത്യം മറച്ചുവെക്കുകയാണെന്ന് സെലെൻസ്‌കി

കീവ്: യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിന് നൽകുന്ന ‘സ്റ്റാർഷീൽഡ്’ (Starshield) ഉപഗ്രഹ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളുടെ വേഗത കുറച്ചതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നും, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്പേസ് എക്സ് (SpaceX) സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നില്ലെന്നും യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോദിമിർ സെലെൻസ്‌കി ആരോപിച്ചു.

​റഷ്യൻ അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളിലും യുദ്ധമുഖത്തും സ്റ്റാർഷീൽഡ് ടെർമിനലുകളുടെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 161 കിലോമീറ്ററായി (100 mph) പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് സെലെൻസ്‌കി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ യുക്രെയ്നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരമൊരു നിയന്ത്രണമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമേരിക്കൻ അധികൃതരല്ല, മറിച്ച് സ്പേസ് എക്സ് തന്നെയാണ് ഈ നിയന്ത്രണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് യുക്രെയ്നിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

​സ്റ്റാർഷീൽഡ് സേവനങ്ങളിലെ ഈ തടസ്സം റഷ്യയുടെ ‘ഷാഹെദ്’ (Shahed) ആക്രമണ ഡ്രോണുകളെ തടയുന്നതിനും വ്യോമപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ടെന്ന് സെലെൻസ്‌കി പറഞ്ഞു. കൃത്രിമമായ ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ സമാധാനത്തിനല്ല, മറിച്ച് അക്രമികൾക്കാണ് സഹായകമാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

​അതേസമയം, സേവനങ്ങളിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയെന്ന ആരോപണം തെറ്റാണെന്നുമാണ് സ്പേസ് എക്സിന്റെ വിശദീകരണം. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലും സമാനമായ രീതിയിൽ സ്റ്റാർഷീൽഡ് സേവനങ്ങൾക്ക് വേഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി യുക്രെയ്ൻ പ്രതിരോധ-വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങൾ അമേരിക്കയുമായും സ്പേസ് എക്സുമായി ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്.

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