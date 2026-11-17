ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ തിരിച്ചുവരവ് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ ധാക്ക വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ബോംബ് സ്ഫോടനം; മൂന്ന് പേർക്ക് പരുക്ക്
ധാക്ക: മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷാവസ്ഥ രൂക്ഷമാകുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ധാക്കയിലെ ഹസ്രത്ത് ഷാജലാൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുണ്ടായ രണ്ട് നാടൻ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളിൽ മൂന്ന് കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ആരുടെയും പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പുറം കവാടത്തിന് സമീപമായിരുന്നു ആദ്യ സ്ഫോടനം. രണ്ടാമത്തേത് വിമാനത്താവളത്തിനടുത്തുള്ള ജാസിമുദ്ദീൻ മേഖലയിലെ ഫ്ലൈഓവറിന് സമീപവുമാണ് ഉണ്ടായത്. ഫ്ലൈഓവറിന് മുകളിൽ നിന്ന് അജ്ഞാതരായ അക്രമികൾ ബോംബുകൾ വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നുവെന്ന് എയർപോർട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ് കമ്രുൽ ഇസ്ലാം താലൂക്ക്ദാർ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2024 ഓഗസ്റ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അഭയം തേടിയ ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഡിസംബറിൽ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അക്രമസംഭവങ്ങളും തീവെപ്പും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഹസീനയുടെ ജന്മദേശമായ ഗോപാൽഗഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അക്രമം തടയുന്നതിനായി ആയിരക്കണക്കിന് പൊലീസുകാരെയും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുണ്ടായ സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് ഹസീനയുടെ തിരിച്ചുവരവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന കാര്യം പൊലീസ് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
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