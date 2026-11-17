’കരുത്തിലൂടെ സമാധാനം’: ക്വാഡ് സഖ്യത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പ്രശംസിച്ച് ആൽബനീസും ട്രംപും; സുരക്ഷാ-സാങ്കേതിക സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനം
മനില: ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ ചൈനീസ് സ്വാധീനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ക്വാഡ് (Quad) സഖ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സഹകരണത്തിലുമുണ്ടായ മുന്നേറ്റത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി ആൽബനീസും പ്രശംസിച്ചു. ഫിലിപ്പീൻസിലെ മനിലയിൽ ആസിയാൻ (ASEAN) ഉച്ചകോടിക്കിടെ നടന്ന ക്വാഡ് നേതാക്കളുടെ ഉച്ചകോടിയിലാണ് ഇരുനേതാക്കളും സഖ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറഞ്ഞത്.
”കരുത്തിലൂടെ സമാധാനം” (Peace through strength) എന്ന നയത്തിലൂന്നി മേഖലയിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സനയ് തകായിച്ചി (Sanae Takaichi) എന്നിവരും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. 2024-ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ക്വാഡ് നേതാക്കൾ നേരിട്ട് ഒത്തുചേരുന്നത്.
ഉച്ചകോടിയിലെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ:
- സൈനിക-സമുദ്ര സുരക്ഷ: ക്വാഡ് രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി സമുദ്ര നിരീക്ഷണ വിമാന അഭ്യാസങ്ങൾ (Maritime Patrol Aircraft Exercise) നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. കൂടാതെ, ഓസ്ട്രേലിയയുമായുള്ള ഓക്കസ് (AUKUS) ആണവ അന്തർവാഹിനി കരാർ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
നിർമ്മിത ബുദ്ധി (AI): ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിൽ വിശ്വസനീയമായ സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻസ് ആവാസവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി 85 മില്യൺ ഡോളറിലധികം ചെലവഴിച്ച് ‘ക്വാഡ് സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻസ് ആക്സിലറേറ്റർ’ ആരംഭിക്കും. നിർണ്ണായക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഭാവി ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ കൈകളിലായിരിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
- അപൂർവ്വ ധാതുക്കൾ (Rare Earths): വിതരണ ശൃംഖലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ അപൂർവ്വ ധാതുക്കളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിലും വിതരണത്തിലും സഹകരണം ശക്തമാക്കും.
- വ്യാപാരവും സൈബർ സുരക്ഷയും: അടുത്ത വർഷം ആദ്യം ‘ക്വാഡ് ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സ് ഫോറം’ സംഘടിപ്പിക്കാനും സൈബർ സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും നേതാക്കൾ ധാരണയായി.
മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിനും പുരോഗതിക്കും പരസ്പര വിശ്വാസവും സഹകരണവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ആന്റണി ആൽബനീസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതുമായ ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖല ഉറപ്പാക്കാൻ ക്വാഡ് സഖ്യം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.
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