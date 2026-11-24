എൻവിഡിയ ചിപ്പ് കള്ളക്കടത്ത് വിവാദം: ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിനെ തിരിച്ചെടുത്തതിൽ ട്രംപിനെതിരെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ജനപ്രതിനിധികൾ രംഗത്ത്
വാഷിങ്ടൺ: എൻവിഡിയ (Nvidia) മേധാവി ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിനെ വീണ്ടും സിഇഒ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇടപെടലിനെതിരെ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാക്കളും രംഗത്ത്. ചൈനയിലേക്ക് അത്യാധുനിക എഐ ചിപ്പുകൾ അനധികൃതമായി കടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വേണമെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ ആവശ്യം.
ഹുവാങ്ങിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങളും ചൈനീസ് ചാരസംഘടനയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുമായുള്ള അടുപ്പവും അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന ആശങ്കയാണ് വിവാദത്തിന് പിന്നിൽ. എൻവിഡിയയുടെ അത്യാധുനിക ചിപ്പുകൾ മലേഷ്യ വഴി ചൈനയിലേക്ക് കടത്തിയെന്ന ആരോപണവും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്.
ഹുവാങ്ങിനെ വീണ്ടും സിഇഒ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ താൻ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയില്ലെന്ന് ഭരണകൂടം ഉറപ്പുനൽകിയതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ, ഹുവാങ്ങിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് വിവാദങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ ടോം കോട്ടൺ വ്യക്തമാക്കിയത്. അമേരിക്കയുടെ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ചൈനയുടെ കൈകളിലെത്തുന്നത് തടയേണ്ടതുണ്ടെന്നും വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇനിയും അന്വേഷിക്കാനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസന്റേറ്റീവ്സിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാക്കളായ ജോൺ മൂലേനാർ, റിക്ക് ക്രോഫോർഡ്, ബ്രയാൻ മാസ്റ്റ് എന്നിവരും അന്വേഷണം തുടരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ചിപ്പുകളുടെ വൻതോതിലുള്ള കടത്തും ചൈനീസ് സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള അവയുടെ ഉപയോഗവും സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ തേടുമെന്ന് അവർ അറിയിച്ചു.
ഡിസംബർ ഒന്നിന് ഹുവാങ് അമേരിക്കൻ ജനപ്രതിനിധിസഭയിലെ മൂന്ന് സമിതികൾക്ക് മുന്നിൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ മൊഴി നൽകും. ഡിസംബർ മൂന്നിന് സെനറ്റ് ബാങ്കിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ പരസ്യമായ ഹിയറിങ്ങിലും പങ്കെടുക്കും.
ഡിസംബർ ഒന്നിന് ഹുവാങ് അമേരിക്കൻ ജനപ്രതിനിധിസഭയിലെ മൂന്ന് സമിതികൾക്ക് മുന്നിൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ മൊഴി നൽകും. ഡിസംബർ മൂന്നിന് സെനറ്റ് ബാങ്കിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ പരസ്യമായ ഹിയറിങ്ങിലും പങ്കെടുക്കും.
അതേസമയം, ഹുവാങ്ങിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനെതിരെ ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാക്കളും ശക്തമായ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സ്വതന്ത്രവും സുതാര്യവുമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ഇരുപാർട്ടികളിലെയും ചില നേതാക്കളുടെ ആവശ്യം.
എൻവിഡിയയുടെ ഭാവി, അമേരിക്കയുടെ സാങ്കേതിക സുരക്ഷ, ചൈനയുമായുള്ള ചിപ്പ് വ്യാപാര നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നിർണായകമാകുന്ന പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി ഈ സംഭവം മാറുകയാണ്.
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