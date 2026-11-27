യുഎസിൽ ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റ്; യാത്രകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു: താങ്ക്സ്ഗിവിങ് പരേഡുകൾ റദ്ദാക്കി
വാഷിങ്ടൺ: ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും വെള്ളപ്പൊക്കവും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും അമേരിക്കയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജനജീവിതം താറുമാറാക്കി. താങ്ക്സ്ഗിവിങ് ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെയുണ്ടായ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ വിമാന-റോഡ് ഗതാഗതത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചു. നിരവധി വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് സർവീസുകൾ വൈകുകയും ചെയ്തു.
കൊടുങ്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് 9 ലക്ഷത്തിലധികം വീടുകളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ന്യൂജേഴ്സിയിലും ന്യൂയോർക്കിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും കണക്കിലെടുത്ത് ന്യൂയോർക്കിലെ പ്രശസ്തമായ മേസീസ് താങ്ക്സ്ഗിവിങ് ഡേ പരേഡ് ശനിയാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി. പരേഡിന്റെ നൂറാം വാർഷികാഘോഷമാണ് കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ചത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നം കാരണം പരേഡ് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. ഫിലാഡൽഫിയയിലെ താങ്ക്സ്ഗിവിങ് പരേഡും തെരുവുകളിലെ ആഘോഷമായി നടത്താതെ ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയാക്കി മാറ്റി.
ന്യൂജേഴ്സി, ന്യൂയോർക്ക് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് നിരവധി പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ശക്തമായ കാറ്റിനെ തുടർന്ന് വിർജീനിയയിലെ ചെസാപീക്ക് ബേ പാലവും അടച്ചിട്ടു. നോർത്ത് കരോലിനയിൽ കടൽവെള്ളം റോഡിലേക്ക് കയറിയതോടെ ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടു.
കാലിഫോർണിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും ഉയർന്ന തിരമാലകളും കടൽക്ഷോഭവും നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി. പസഫിക്കയിലെ മുനിസിപ്പൽ പിയറിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നു.
മിഡ്വെസ്റ്റ് മേഖലകളിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വരും മണിക്കൂറുകളിലും യാത്രാതടസ്സങ്ങൾ തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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