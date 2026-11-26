കോൺഗ്രസ് അംഗത്വം ആവശ്യപ്പെട്ട് പത്മജ; സ്വാഗതം ചെയ്യുമോ നേതൃത്വം? കെപിസിസിക്കും എഐസിസിക്കും കത്തയച്ചു
തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള നീക്കവുമായി പത്മജ വേണുഗോപാൽ. പാർട്ടി അംഗത്വം ആവശ്യപ്പെട്ട് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫിനും എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാലിനും പത്മജ കത്തയച്ചു. ഇ-മെയിൽ മുഖേനയാണ് കത്ത് കൈമാറിയത്.
കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത് തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്നും ആ തെറ്റിൽ ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും പത്മജ കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിരുപാധികം മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതായും കോൺഗ്രസിൽ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പാർട്ടിയിൽ യാതൊരു പദവിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും സാധാരണ പ്രവർത്തകയായി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് താൽപര്യമെന്നും പത്മജ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം, പത്മജയുടെ തിരിച്ചുവരവിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കില്ലെന്നാണ് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫിന്റെ നിലപാട്. മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായും സംസ്ഥാന-ദേശീയ നേതൃത്വവുമായും കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം.
പത്മജയെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചും എതിർത്തും കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇനി നിർണായകമാകുക.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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