എറണാകുളത്ത് വയോധികയെ കെട്ടിയിട്ട് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർന്നു; കുടിവെള്ളം ചോദിച്ചെത്തിയ സംഘം കവർച്ച നടത്തിയത്
എറണാകുളം: വയോധികയെ വീട്ടിനുള്ളിൽ കെട്ടിയിട്ട് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. കുടിവെള്ളം ചോദിച്ചെത്തിയ സംഘം വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയാണ് കവർച്ച നടത്തിയത്. പട്ടിമറ്റം മേഖലയിലാണ് സംഭവം.
വീട്ടിലെത്തിയ സംഘം കുടിക്കാൻ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വയോധികയെ കെട്ടിയിട്ട് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് ആശങ്കയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരാനുണ്ട്. പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണവും തുടർനടപടികളും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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