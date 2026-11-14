കൂടുതൽ കരുത്തുമായി 2027 ഹോണ്ട ആഫ്രിക്ക ട്വിൻ 1150; മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലെ പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം
പ്രമുഖ ഇരുചക്രവാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹോണ്ട തങ്ങളുടെ ഐതിഹാസിക അഡ്വഞ്ചർ ടൂറർ ബൈക്കായ ആഫ്രിക്ക ട്വിന്നിന്റെ 2027 പതിപ്പ് (CRF1150L) പുറത്തിറക്കി. EICMA മോട്ടോർ ഷോയിൽ അനാവരണം ചെയ്ത പുതിയ മോഡലിന് മുൻഗാമിയേക്കാൾ കരുത്തേറിയ 1,131 സിസി പാരലൽ-ട്വിൻ എൻജിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 119 bhp കരുത്തും 119 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ എൻജിന് സാധിക്കും.
വ്യത്യസ്ത തരം റൈഡർമാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് (Standard), അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് (Adventure Sports), പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച എൻഡ്യൂറോ സ്പോർട്സ് (Enduro Sports) എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് 2027 ആഫ്രിക്ക ട്വിൻ എത്തുന്നത്. എൻജിനും ഫ്രെയിമും ഒന്നാണെങ്കിലും വീലുകൾ, സസ്പെൻഷൻ, ഭാരം, ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി എന്നിവയിലാണ് ഈ വേരിയന്റുകൾ തമ്മിൽ പ്രധാന വ്യത്യാസമുള്ളത്.
മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലെ പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ:
1. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആഫ്രിക്ക ട്വിൻ (Standard Africa Twin):
ഉപയോഗം: ദൈനംദിന യാത്രകൾക്കും ഓഫ്-റോഡ് യാത്രകൾക്കും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമായ മോഡൽ.
പ്രത്യേകതകൾ: 21 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് വീലാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഷോവ ഇലക്ട്രോണിക് സസ്പെൻഷൻ (Showa EERA), 18.8 ലിറ്റർ ഇന്ധന ടാങ്ക്, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ഹീറ്റഡ് ഗ്രിപ്പുകൾ, ഇലക്ട്രിക് വിൻഡ്സ്ക്രീൻ എന്നിവ ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭിക്കും. 850mm മുതൽ 870mm വരെയാണ് സീറ്റ് ഉയരം. മാനുവൽ പതിപ്പിന് 237 കിലോഗ്രാമും ഡിസിടി (DCT) പതിപ്പിന് 247 കിലോഗ്രാമുമാണ് ഭാരം.
2. ആഫ്രിക്ക ട്വിൻ അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് (Adventure Sports):
ഉപയോഗം: ദീർഘദൂര ഹൈവേ ടൂറിങ്ങിന് മുൻഗണന നൽകുന്നവർക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പതിപ്പ്.
പ്രത്യേകതകൾ: മികച്ച റോഡ് ഗ്രിപ്പിനായി 19 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് വീലും 24.2 ലിറ്ററിന്റെ വലിയ ഇന്ധന ടാങ്കുമാണ് ഇതിലുള്ളത്. സീറ്റ് ഉയരം താരതമ്യേന കുറവാണ് (830mm – 850mm). ഇതിന്റെ ഡിസിടി (DCT) പതിപ്പിൽ അത്യാധുനിക റഡാർ അധിഷ്ഠിത സുരക്ഷാ സംവിധാനമായ ‘ഹോണ്ട സെൻസിങ് റൈഡ്’ (Honda Sensing Ride) ഓപ്ഷണലായി ലഭിക്കും. അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ബ്ലൈൻഡ്-സ്പോട്ട് വാണിംഗ്, എമർജൻസി ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
3. ആഫ്രിക്ക ട്വിൻ എൻഡ്യൂറോ സ്പോർട്സ് (Enduro Sports):
ഉപയോഗം: കഠിനമായ ഓഫ്-റോഡ് യാത്രകൾക്കും റാലി റൈഡുകൾക്കും വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച പുതിയ വേരിയന്റ്.
പ്രത്യേകതകൾ: മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലും ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ മോഡലാണിത് (മാനുവൽ പതിപ്പിന് 228 കിലോഗ്രാം). ഇലക്ട്രോണിക് സസ്പെൻഷന് പകരം ദീർഘദൂര ട്രാവലുള്ള മാനുവൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഷോവ സസ്പെൻഷനും 260mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ഇതിനുണ്ട്. 21 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് വീൽ, ഉയർന്ന ഫ്രണ്ട് ഫെൻഡർ, 18.8 ലിറ്റർ ടാങ്ക് എന്നിവയുള്ള ഈ മോഡലിന് 870mm മുതൽ 890mm വരെയാണ് സീറ്റ് ഉയരം.
2027 തുടക്കത്തോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ എത്തുന്ന പുതിയ ആഫ്രിക്ക ട്വിൻ ശ്രേണി, വർഷാവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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