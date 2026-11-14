ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസ്; “ഒരു ഇഷ്ടിക പോലും വെക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല” എന്ന് മാണിക്യം ടാഗോർ
ബെംഗളൂരു / ചെന്നൈ: കാവേരി നദിക്ക് കുറുകെ നിർദ്ദിഷ്ട മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർണാടകയിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും കോൺഗ്രസ് ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു. അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണം തടയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്ന കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ പ്രസ്താവനയാണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്യമായ ഏറ്റുമുട്ടലിന് വഴിവെച്ചത്.
മൈസൂരുവിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിലായിരുന്നു ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ വിവാദ പരാമർശം. മേക്കേദാട്ടു പദ്ധതിക്ക് അനുകൂലമായ സുപ്രീം കോടതി വിധി നിലവിലുണ്ടെന്നും പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ അന്തിമ അനുമതികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹായിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ, ശിവകുമാറിന്റെ നിലപാടിനെ തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (TNCC) അധ്യക്ഷൻ മാണിക്യം ടാഗോർ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. തമിഴ്നാടിന്റെ അഭിപ്രായം തേടാതെ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും, കാവേരി നദീജല തർക്ക ട്രൈബ്യൂണൽ വിധിയുടെയും ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. തമിഴ്നാട്ടിലെ കർഷകരുടെ ഉപജീവനമാർഗം സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നും മേക്കേദാട്ടുവിൽ ഒരു ഇഷ്ടിക പോലും വെക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസ് എം.പി ജ്യോതിമണിയും കർണാടകയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, തമിഴ്നാട് നേതാക്കളുടെ വിമർശനങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ, ഇത് കേവലം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് പ്രതികരിച്ചു. ബെംഗളൂരുവിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിനുമായി സ്വന്തം മണ്ണിൽ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് കർണാടകയുടെ അവകാശവും കടമയുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാടിന് അർഹതപ്പെട്ട 177 ടി.എം.സി കാവേരി ജലം കൃത്യമായി നൽകുമെന്നും, പദ്ധതിയുടെ ഗുണവശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി സംഘം മേക്കേദാട്ടു സന്ദർശിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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