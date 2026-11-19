റിയാദിന് നേരെ ഹൂതികളുടെ മിസൈൽ ആക്രമണം; ആകാശത്തുവെച്ച് തകർത്ത് സഖ്യസേന: അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് നാശനഷ്ടം
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ തൊടുത്തുവിട്ട മിസൈൽ സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ തകർത്തു. തകർക്കപ്പെട്ട മിസൈലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ താഴെ പതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചിലയിടങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായി സഖ്യസേന വക്താവ് അറിയിച്ചു.
ജനവാസ മേഖലകളെയും നിർണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഹൂതികൾ ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. എന്നാൽ സൗദി വ്യോമപ്രതിരോധ സേനയുടെ കൃത്യസമയത്തുള്ള ഇടപെടൽ മൂലം വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. ആക്രമണ ശ്രമത്തെത്തുടർന്ന് ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ താമസക്കാർക്ക് അധികൃതർ അടിയന്തര ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
അതേസമയം, ഹൂതി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി യെമനിലെ സന, സഅദ, ഹൊദൈദ തുടങ്ങിയ പ്രവിശ്യകളിലെ ഹൂതികളുടെ മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ആയുധ സംഭരണശാലകൾക്കും നേരെ സഖ്യസേന ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഹൂതികളുടെ ആക്രമണങ്ങളെ സൗദി അറേബ്യ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
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