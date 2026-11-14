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ചാല സ്വർണ്ണക്കവർച്ചയിൽ നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവ്; ആറുപേർ പിടിയിൽ: ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു

By Metro Journal Team · 14 Nov 2026, 08:14 PM
Vaishnavi - തലസ്ഥാനത്ത് വൻ സ്വർണക്കവർച്ച; ചാലയിൽ വൈഷ്ണവി ജ്വല്ലറി ഉടമയെ തടഞ്ഞുനിർത്തി 250 പവൻ കവർന്നു
തലസ്ഥാനത്ത് വൻ സ്വർണക്കവർച്ച; ചാലയിൽ വൈഷ്ണവി ജ്വല്ലറി ഉടമയെ തടഞ്ഞുനിർത്തി 250 പവൻ കവർന്നു

തിരുവനന്തപുരം: ചാലയിൽ ജ്വല്ലറി ഉടമയിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണം കവർന്ന സംഭവത്തിൽ 6 പ്രതികൾ പിടിയിൽ. നാല് പേരെ വയനാട് ലക്കിടിയിൽ നിന്നും രണ്ട് പേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുമാണ് പിടികൂടിയത്. പിടിയിലായവരിൽ ജ്വല്ലറിയുമായി ബന്ധമുള്ളവരുമുണ്ട്. ഒരാൾ ഒളിവിലാണ്. പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനവും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ഇവർ 3 കിലോ സ്വർണ്ണമാണ് കവർന്നത്. മോഷണത്തിന് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട തയ്യാറെടുപ്പ് പ്രതികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിഗമനം. പിടിയിലായവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അറസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കുകയുളൂവെന്നാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ചാലയിൽ ജ്വല്ലറി ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയായ നന്ദകുമാർ. പഴയ സ്വർണം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് പതിവ് രീതി. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് തലസ്ഥാനത്തെ ഞെട്ടിച്ച മോഷണം നടന്നത്.

പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണമാണ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രതികളിലേക്ക് എത്താൻ പൊലീസിനെ സഹായിച്ചത്. രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതിക്കായുള്ള തിരച്ചിലും ബാക്കി സ്വർണ്ണം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അന്വേഷണവും പൊലീസ് ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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