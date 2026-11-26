തിരുപ്പറങ്കുൺട്രം ദീപം വിവാദം: കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജികളും തുടർനടപടി അപേക്ഷകളും നാളെ പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി
ന്യൂഡൽഹി: തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പറങ്കുൺട്രം മലയിൽ കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജികളും മറ്റ് അപേക്ഷകളും നവംബർ 27ന് പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി തീരുമാനിച്ചു. നവംബർ 20ലെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയില്ലെന്നാരോപിച്ചാണ് കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജസ്റ്റിസുമാരായ അരവിന്ദ് കുമാർ, വിപുൽ പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാൻ സമ്മതിച്ചത്. ‘എല്ലാ ഹർജികളും നാളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും’ എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
നവംബർ 20ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ തിരുപ്പറങ്കുൺട്രം മലമുകളിലെ ദീപത്തൂണിൽ നവംബർ 24ന് കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ദീപത്തൂണിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കാതെ ഉച്ചിപ്പിള്ളയാർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള പതിവ് ദീപമണ്ഡപത്തിലാണ് ചടങ്ങ് നടത്തിയത്.
ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി ആവശ്യമായ അനുമതി നൽകിയില്ലെന്നാണ് മധുര ജില്ലാ കലക്ടർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാരും സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, കോടതി ഉത്തരവ് മനഃപൂർവം ലംഘിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദീപത്തൂണിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ കൂടുതൽ നിർദേശങ്ങൾ തേടിയുള്ള അപേക്ഷയും നാളെ പരിഗണിക്കും.
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