വിപുലമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി അഞ്ചാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ; പഴയ ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയരുന്നു
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ഭരണസംവിധാനത്തിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരളം അഞ്ചാമത് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന് രൂപം നൽകി. മുൻ മന്ത്രിയും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ എം.കെ. മുനീറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് പുതിയ കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തിക്കുക. ഭരണസംവിധാനം ആധുനികവൽക്കരിക്കുക, സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുക, നടപടിക്രമങ്ങളിലെ കാലതാമസം കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ വിപുലമായ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് കമ്മീഷനു മുന്നിലുള്ളത്.
ഭരണവകുപ്പുകളുടെ പുനഃസംഘടന, സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെയും വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ഏകോപനം എന്നിവ കമ്മീഷൻ പരിശോധിക്കും. സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ നടപടിക്രമങ്ങളും റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസും കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കാനും ശുപാർശകൾ നൽകും.
നിർമിതബുദ്ധി (എഐ), ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഭരണരംഗത്ത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങളും കമ്മീഷന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രത്യേക എഐ നയവും അതിനാവശ്യമായ നിയമചട്ടക്കൂടും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശുപാർശകൾ നൽകും. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ സ്വകാര്യത, സുതാര്യത, വ്യക്തിഗത അവകാശങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രാധാന്യം നൽകും.
പ്രായമായവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നത്, കുടിയേറ്റം, നഗരവൽക്കരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ദുരന്തനിവാരണം, പൊതുജനാരോഗ്യം, ഹരിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും കമ്മീഷന്റെ പഠനപരിധിയിലുണ്ട്.
എന്നാൽ പുതിയ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ മുൻ കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെലവുകളും വീണ്ടും ചർച്ചയാകുകയാണ്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ അധ്യക്ഷനായ നാലാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ 13 റിപ്പോർട്ടുകളാണ് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചത്. 2021 ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 10.79 കോടി രൂപ ചെലവായി. ഇതിൽ 8.06 കോടി രൂപയോളം ശമ്പളത്തിനായിരുന്നു.
എന്നാൽ മുൻ കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച നിരവധി ശുപാർശകൾ ഇപ്പോഴും പൂർണമായി നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന വിമർശനം നിലനിൽക്കുന്നു. അതിനാൽ പഴയ റിപ്പോർട്ടുകളിലെ നിർദേശങ്ങൾ എത്രത്തോളം നടപ്പാക്കിയെന്നും അവ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നേരിട്ട തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പുതിയ കമ്മീഷൻ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വിപുലമായ വിഷയങ്ങൾ പഠനവിധേയമാക്കുന്ന പുതിയ കമ്മീഷൻ എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമായ നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെക്കുമെന്നും അവ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുമോയെന്നുമാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിലല്ല, ഭരണസംവിധാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന യഥാർഥ മാറ്റങ്ങളിലായിരിക്കും അഞ്ചാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ വിജയം വിലയിരുത്തപ്പെടുക.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം