പുനരുപയോഗ ഊർജ പദ്ധതിക്ക് മുന്നിൽ പരിസ്ഥിതി ആശങ്ക; പിണവൂരിൽ വനവും ആനത്താരകളും ജനജീവിതവും ഭീഷണിയിലെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ
കൊച്ചി: കേരളത്തിന്റെ പുനരുപയോഗ ഊർജ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കിടെ എറണാകുളം പിണവൂരിൽ നിർദേശിച്ച ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പരിസ്ഥിതി ആശങ്കകൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നു. ഏഴ് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതിക്കെതിരെ നാട്ടുകാരും പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തി.
കൊച്ചിൻ ഹൈഡ്രോ പവർ (പിണവൂർ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കായി ഏകദേശം 3.18 ഹെക്ടർ വനഭൂമി വിട്ടുനൽകേണ്ടിവരും. പദ്ധതി പ്രദേശം കുട്ടമ്പുഴ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിലാണെന്നതും ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു.
ആനത്താരകൾ തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് ആശങ്ക
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പാമ്പുവെട്ടുപാറയുടെ ചരിവിലൂടെ നിർമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 930 മീറ്റർ നീളമുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ കാട്ടാനകളുടെ സഞ്ചാരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പ്രധാന ആശങ്ക. ഇത് ആനകളെ പിണവൂർകുടി ആദിവാസി മേഖലയിലേക്കും സമീപ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുവിടാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് വനംവകുപ്പിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് ആനകളുടെ സാന്നിധ്യവും മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷ സാധ്യതയും വിശദമായി വിലയിരുത്തണമെന്നും വന്യജീവി സംരക്ഷണ നടപടികൾ ശക്തമാക്കണമെന്നും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
കുടിവെള്ളത്തിനും പ്രളയഭീഷണിക്കും ആശങ്ക
മാമലക്കണ്ടം-തളിപ്പാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ജലസ്രോതസ്സുകളെ പദ്ധതി ബാധിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയും നാട്ടുകാർക്കുണ്ട്. ഏകദേശം 10 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നടപ്പാക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതി 600 ഓളം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം വനത്തിനുള്ളിലെ നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞതായി നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് പദ്ധതിയുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് സ്വതന്ത്ര പഠനത്തിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം പിണവൂർകുടി തോട്ടിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതും ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമാണ്. മഴക്കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിടുന്ന പ്രദേശത്ത് അധിക ജലപ്രവാഹം സ്ഥിതി കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ആദിവാസി അവകാശങ്ങളും സുരക്ഷയും ചർച്ചയിൽ
പദ്ധതിക്ക് സമീപമുള്ള പിണവൂർകുടി ആദിവാസി മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. വനാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികളും പ്രദേശവാസികളുടെ സമ്മതവും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
തുരങ്ക നിർമാണം, പാറ പൊട്ടിക്കൽ, മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമോയെന്നും വിശദമായ പഠനം വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
സ്വതന്ത്ര പഠനം വേണമെന്ന് ആവശ്യം
വന്യജീവി സഞ്ചാരം, ജലലഭ്യത, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സുരക്ഷ, പ്രളയസാധ്യത, ആദിവാസി അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്ര ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്തണമെന്ന് കോഎക്സിസ്റ്റൻസ് കളക്ടീവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ആവശ്യമായ പാരിസ്ഥിതിക-സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ തിരിച്ചെടുക്കാനാകാത്ത നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കൊപ്പം വനവും വന്യജീവികളും പ്രദേശവാസികളുടെ സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പിണവൂരിലെ പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ ഉയരുന്നത്.
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