സ്വർണവില ഇന്ന് (23 നവംബർ 2026): പവന് ₹1,080 കൂടി; ഒരു പവന് ₹92,800
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് വീണ്ടും ഉയർന്നു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് ₹1,080 വർധിച്ച് ₹92,800 ആയി. ഗ്രാമിന് ₹135 കൂടി ₹11,600 ആണ് ഇന്നത്തെ വില.
- പവന് ₹1,080 കൂടി
- ഒരു പവൻ (22K): ₹92,800
- ഒരു ഗ്രാം: ₹11,600
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് വീണ്ടും ഉയർന്നു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് ₹1,080 വർധിച്ച് ₹92,800 ആയി. ഗ്രാമിന് ₹135 കൂടി ₹11,600 ആണ് ഇന്നത്തെ വില.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പവന് ₹91,720 ആയിരുന്നു വില.
ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ₹1,00,320 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹7,520 കുറവ്; ഒരു മാസം മുമ്പ് ₹1,04,560 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹11,760 കുറവ്.
നവംബർ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ പവന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില ₹1,07,080, കുറഞ്ഞ വില ₹91,720.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ സ്വർണവിലയും ഡോളർ–രൂപ വിനിമയ നിരക്കുമാണ് കേരളത്തിലെ വിലയെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
ജ്വല്ലറികളിൽ ഈ അടിസ്ഥാന വിലയ്ക്കൊപ്പം പണിക്കൂലി, 3% ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്ക് ഫീസ് എന്നിവ കൂടി ചേരും; പണിക്കൂലി ഓരോ കടയിലും വ്യത്യസ്തമാണ്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില (22 കാരറ്റ്)
|തൂക്കം
|വില
|1 ഗ്രാം
|₹11,600
|8 ഗ്രാം (1 പവൻ)
|₹92,800
|10 ഗ്രാം
|₹1,16,000
|10 പവൻ
|₹9,28,000
ഇന്ന് പകൽ വില വീണ്ടും മാറിയാൽ ഈ വാർത്തയിൽ പുതുക്കും. ഇന്നത്തെ വിലയും ഈ മാസത്തെ എല്ലാ വിലയും ഇവിടെ കാണാം. 23 നവംബർ 2026-ലെ സ്വർണവിലയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (ദിവസത്തിനിടയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, മുൻ ദിവസങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യം).
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം