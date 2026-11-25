ഒഴിവില്ലാത്ത തസ്തികകളിൽ പിഎസ്സി റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പരിശോധിക്കാൻ സമിതി; ചീഫ് സെക്രട്ടറി നേതൃത്വം നൽകും
തിരുവനന്തപുരം: ഒഴിവുകളില്ലാത്ത തസ്തികകളിലേക്ക് പിഎസ്സി അഭിമുഖം നടത്തി റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിഷയം പരിശോധിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനാണ് ബുധനാഴ്ച ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
മതിയായ ഒഴിവുകളില്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ തെറ്റായ പ്രതീക്ഷകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത്തരമൊരു സംവിധാനം ഒരു സർക്കാരിനും മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആവശ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനും കൃത്യമായ സംവിധാനം രൂപീകരിക്കുന്നതിനുമായി പിഎസ്സിയുമായി ചർച്ച നടത്തും. സ്ഥിരമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി മറ്റ് വകുപ്പുകളിലെ സാഹചര്യങ്ങളും സമിതി പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം