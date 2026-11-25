തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച: 77-കാരൻ ശുചിമുറിയിൽ മരിച്ചു കിടന്നത് 36 മണിക്കൂറോളം
തൃശൂർ: തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ മെഡിസിൻ വാർഡിനോട് ചേർന്നുള്ള ശുചിമുറിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന വയോധികൻ മരിച്ചുകിടന്നത് ഒന്നര ദിവസത്തോളം. ഈ മാസം 16-ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച മാക്കുട്ടി റാവുത്തർ (77) ആണ് മരിച്ചത്.
വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ വാർഡിൽ നിന്ന് കാണാതായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം ശനിയാഴ്ച നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് ശുചിമുറിക്കുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയത്. രോഗിയെ കാണാനില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ആശുപത്രി അധികൃതർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പരിസരങ്ങളിലും നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് മെഡിസിൻ വാർഡിലെ ശുചിമുറിയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ച് ഏകദേശം 36 മണിക്കൂറോളം പിന്നിട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കൂട്ടിരിപ്പുകാരില്ലാത്ത ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അതേസമയം, 36 മണിക്കൂറോളം മൃതദേഹം ശുചിമുറിയിൽ കിടന്നിട്ടും ജീവനക്കാർ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ എന്ന ഗുരുതരമായ ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്.
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