നേതാക്കൾക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണം; പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ കെ.സി. വേണുഗോപാൽ പക്ഷം
തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ഗ്രൂപ്പ് പോര് സൈബർ ഇടങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. പാർട്ടിയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കെ.സി. വേണുഗോപാൽ വിഭാഗം സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങുന്നു.
കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, എ.പി. അനിൽകുമാർ, കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ്, ജെബി മേത്തർ എം.പി. എന്നിവർക്കെതിരായ ഓൺലൈൻ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ മറുപടി നൽകാനാണ് നീക്കം. നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആസൂത്രിതമായ സൈബർ ആക്രമണം നടക്കുന്നുവെന്നാണ് കെ.സി. പക്ഷത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലുണ്ടായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസിലെ ചില നേതാക്കൾക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും ശക്തമായത്. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനെ അനുകൂലിക്കുന്ന സൈബർ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നാണ് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ അനുകൂലികളുടെ ആരോപണം.
കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലുണ്ടായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസിലെ ചില നേതാക്കൾക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും ശക്തമായത്. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനെ അനുകൂലിക്കുന്ന സൈബർ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നാണ് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ അനുകൂലികളുടെ ആരോപണം.
ഇതിന് പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നതിനൊപ്പം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്താനും വിഭാഗം ആലോചിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കെ.സി. വേണുഗോപാലിനെയും ജെബി മേത്തറിനെയും പിന്തുണച്ചുള്ള പോസ്റ്റുകളും വാർത്തകളും ഇതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ട്.
അതിനിടെ, സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മണക്കാട് സുരേഷും രംഗത്തെത്തി. ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ അപലപനീയമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ മാന്യതയ്ക്കും അന്തസ്സിനും നിരക്കാത്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
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