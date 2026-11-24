സ്വർണവില ഇന്ന് (24 നവംബർ 2026): പവന് ₹920 കൂടി; ഒരു പവന് ₹93,720
ആഭരണം വാങ്ങാനിരിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി സ്വർണവില ഇന്നും കയറി. പവന് ₹920 ഉയർന്ന് ₹93,720 ആണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്; ഗ്രാമിന് ₹11,715.
- പവന് ₹920 കൂടി
- ഒരു പവൻ (22K): ₹93,720
- ഒരു ഗ്രാം: ₹11,715
ആഭരണം വാങ്ങാനിരിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി സ്വർണവില ഇന്നും കയറി. പവന് ₹920 ഉയർന്ന് ₹93,720 ആണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്; ഗ്രാമിന് ₹11,715.
തലേദിവസം ഒരു പവന് ₹92,800 ആയിരുന്നു വില.
ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ₹99,760 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹6,040 കുറവ്; ഒരു മാസം മുമ്പ് ₹1,04,560 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹10,840 കുറവ്.
നവംബർ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ പവന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില ₹1,07,080, കുറഞ്ഞ വില ₹91,720.
ഡോളറിന്റെ മൂല്യം, അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവില, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയാണ് ആഭ്യന്തര വിലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.
ആഭരണം വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ വിലയ്ക്ക് പുറമെ പണിക്കൂലിയും 3% ജിഎസ്ടിയും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും നൽകേണ്ടിവരും.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില (22 കാരറ്റ്)
|തൂക്കം
|വില
|1 ഗ്രാം
|₹11,715
|8 ഗ്രാം (1 പവൻ)
|₹93,720
|10 ഗ്രാം
|₹1,17,150
|10 പവൻ
|₹9,37,200
ഇന്ന് പകൽ വില വീണ്ടും മാറിയാൽ ഈ വാർത്തയിൽ പുതുക്കും. ഇന്നത്തെ വിലയും ഈ മാസത്തെ എല്ലാ വിലയും ഇവിടെ കാണാം. 24 നവംബർ 2026-ലെ സ്വർണവിലയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (ദിവസത്തിനിടയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, മുൻ ദിവസങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യം).
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം